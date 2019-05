Ilan Șor a dat în exploatare la Orhei încă o porțiune de drum reconstruit

Intrarea în municipiul Orhei este de nerecunoscut. Aceasta a fost modernizată și stilizată după toate standardele de calitate și design. Lucrările au fost realizate în timp record – în mai puțin de o lună, iar la inaugurare, ca invitat de onoare, a participat și fostul primar de Orhei, deputatul Ilan Șor. El s-a arătat mândru că echipa pe care a lăsat-o la Orhei continuă proiectele și inițiativele sale de succes.



Asfalt nou, borduri schimbate, marcaj rutier nou, arbori și arbuști. Toate acestea fac parte din programul privind modernizarea și reparația drumurilor, inițiativă lansată de președintele Partidului ”ȘOR”, Ilan Șor. El intenționează ca până la sfârșitul anului să modernizeze toate drumurile din municipiul Orhei.



La sărbătoare au fost prezenți zeci de locuitori ai municipiului Orhei, care au întâmpinat oficialii cu pâine și sare, dar și cu multe cuvinte de laudă și mulțumire.



Ilan Șor, actualul primar interimar de Orhei, Diana Memeț și șeful Direcției Locativ-Comunale Orhei, Valeriu Oprea au fost cei care au tăiat în mod simbolic panglica, în aplauzele orheienilor.



Modernizarea intrării în orașul Orhei este încă o dovadă că municipiul este cea mai dezvoltată și frumoasă localitate din Republica Moldova, a declarat în scurtul său discurs Ilan Șor. El a accentuat că anume prin astfel de acțiuni trebuie să se evidențieze politicienii, dar nu prin declarații și vorbă multă.



”Am ținut întotdeauna ca intrarea în Orhei să fie cea mai frumoasă pentru că este fața noastră. Dragi prieteni, astăzi, încă odată, demonstrăm că orașul Orhei este cel mai frumos și dezvoltat oraș din întreaga țară. Consider că doar vorbind despre politică, nu poți reconstrui și dezvolta Moldova noastră dragă. Am spus și repet, în timp ce toți pălăvrăgesc, noi vom continua să lucrăm pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor”, a menționat deputatul Ilan Șor.



Primăria municipiului Orhei a demonstrat încă odată că se bazează pe fapte şi nu pe vorbe. Lucrările au fost efectuate din sursele proprii ale Primăriei și sunt executate la cel mai înalt nivel, a precizat primarul interimar Diana Memeț.



”Am reparat foarte multe drumuri în această perioadă, iar intrarea în Orhei a rămas pentru această primăvară. Este o porțiune de drum foarte importantă pentru orașul nostru. Din acest motiv, am ținut ca lucrările să fie efectuate la cel mai înalt nivel”, potrivit, Dianei Memeț.



Marii beneficiari ai proiectului sunt locuitorii din preajmă, care până acum câțiva ani nici nu visau la un drum renovat. „Este ceva frumos și am dori ca astfel să se lucreze în toată țara, ca să nu fie atâta zarvă, indulgențe dar să fie ceva frumos. Aducem mulțumiri domnului Ilan Șor pentru că într-adevăr muncește pentru oameni”, a spus o locuitoare a Orheiului.



„Să aibă Dl Ilan Șor parte de sănătate și viață lungă pentru tot ce a făcut el pentru copii, pentru toată lumea. Niciodată noi nu am mers pe așa străzi frumoase. Ilan Șor a făcut o minune în Moldova noastră”, adaugă o bătrână.



Porțiunea de drum modernizată are o lungime de 400 de metri. Aici, muncitorii au așternut asfalt în 2 straturi și au reabilitat peste 3 mii de metri de borduri carosabile și de trotuar. Pentru aceste lucrări au fost utilizate aproximativ 190 de tone de asfalt și 55 de tone de pietriș. La realizarea acestui proiect infrastructural au fost antrenați peste 150 de muncitori.



În curând, în zonă urmează a fi finalizate și lucrările de construcție a unui apeduct, dar și a sistemului de canalizare pentru locuitorii din preajmă.



Proiectele de infrastructură din municipiul Orhei au fost lansate în 2015, la scurt timp după preluarea administrației orașului de către Ilan Șor și echipa sa. La inițiativa fostului edil, Primăria a pornit, în premieră pentru întreaga țară, reconstrucția străzilor cu forțele și resursele proprii. Această abordare le permite autorităților locale să asigure o mai bună calitate a lucrărilor și optimizeze cheltuielile, iar din banii economisiți să efectueze și alte proiecte de infrastructură.



Pentru perioada imediat următoare, autoritățile locale intenționează să înceapă lucrările de reparație a străzilor Eliberării, Miron Costin, Șciusev și Dorobanți.