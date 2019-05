Ce spun astrele azi, 1 mai

Berbec

Pentru reusita planurilor profesionale, va fi necesar sa ajungeti la anumite compromisuri; altfel, riscati sa ramaneti cu proiecte neterminate. Dar succesul de la locul de munca nu va poate scapa de problemele de sanatate. Un stil de viata agitat va poate afecta fizic si mental, ceea ce s-ar putea resimti in viata personala. Stresul si lipsa de odihna s-ar putea sa va puna la incercare, dar nu este nimic gresit in a lua o pauza de la viata cotidiana. Poate este timpul sa profitati de zilele libere oferite de locul de munca, dar un simplu weekend petrecut in natura este un prim pas excellent de gandit pentru azi sau pentru viitorul apropiat!



Taur

Sunteti persoane care cred in progres, asa ca s-ar putea sa va faceti remarcati in curand la locul de munca datorita sugestiilor indraznete. Daca v-ati facut planuri pentru o schimbare de cariera, orientati-va spre roluri noi si creative. In acest scop va va ajuta si o atitudine pozitiva, perfecta pentru a va putea bucura de zile insorite, daca vremea va tine cu voi. Aceasta energie de care dispuneti va influenta si oportunitatile ce vor rasari in urmatoarea perioada pe plan personal, asa ca nu ezitati sa incercati lucruri noi. Paradoxal, schimbarile de temperatura si polenul din aer ar putea sa va afecteze negativ sanatatea. Aceste probleme pot fi remediate natural, cu o dieta echilibrata.



Gemeni

Astazi, rabdarea va va fi pusa la incercare in ceea ce priveste armonia cu cei din jur. Veti fi tentati sa priviti totul ca pe o critica la adresa voastra. Din fericire sau nefericire, ziua aceasta este un prilej de socializare pentru familie si prieteni, insa o atitudine negativa ar putea duce la conflicte nedorite; uneori, pur si simplu, nu sunteti pe aceea si lungime de unda cu interlocutorii. Ar fi de folos sa exersati arta iubirii de sine; si fizic, si mental si, binenteles, fara a exagera. O activitate in afara locului de munca sau a studiilor va poate ajuta sa va simtiti mai echilibrati. Cu putin noroc, vremea de afara va poate oferi oportunitatea perfecta pentru a incerca un sport sau pentru a gasi un hobby la fel de antrenant.



Rac

In aceasta perioada, va trebui sa va asteptati la o intensificare a trairilor voastre sentimentale; unele emotii ar putea sa exacerbeze, inducand o serie de trairi psihice delicate. Caracterul capricios, specific zodiei, ar putea sa afecteze relatiile pe plan personal. Este posibil sa suferiti in urma unei instrainari, legata fie de un membru al familiei, fie de un prieten vechi, ceea ce va induce o stare de nesiguranta si la locul de munca. Veti avea tendinta sa va invinuiti, dar incercati mai degraba sa gasiti un echilibru in viata voastra. Daca aveti probleme cu somnul sau stresul, aveti acum prilejul sa le rezolvati inainte sa ia amploare.



Leu

Nespecific zodiei, aveti tendinta sa ascundeti ceea ce ganditi in ultima vreme, sau sa ezitati in a va spune parerea. Aveti incredere in intuitia voastra! Uneori, aceasta liniste pe care incercati sa o mentineti reprezinta calmul dinaintea furtunii si poate duce la ivirea unor conflicte pe plan personal, dar si profesional. Evitati magazinele care stiti ca va pot atrage privirea - situatia financiara din ultima vreme necesita un nou plan. Din acest punct de vedere, urmeaza o perioada nesigura. Daca aveti oportunitatea de a avansa la locul de munca, cum ar fi o promovare sau angajarea intr-un post mai bun, acesta este momentul perfect pentru o schimbare.



Fecioara

Ceea ce va face fericiti in ultima vreme sunt micile bucurii materiale pe care vi le puteti permite: o lenjerie de pat noua, o carte pe care ati pus ochii, un parfum sau poate haine. Acestea nu pot distrage atentia de la faptul ca treceti printr-o perioada lipsita de inspiratie. S-ar putea sa intrati intr-un conflict cu cei apropriati, de aceea o perioada de refacere ar putea sa va faca bine. Incercati sa petreceti mai mult timp singuri, in natura sau acasa, facand lucruri pe care nu vi le-ati permis sa le faceti de mult timp, cum ar fi sa gatiti ceva decadent. Evitati retelele de socializare, deoarece s-ar putea sa contribuie la aceasta stare.



Balanta

Va aflati intr-o perioada plina de tensiune, in care agitatia poate atinge cote alarmante, in unele momente. Sunteti provocati sa reactionati in mod dramatic, ceea ce ii va determina pe ceilalti sa va evite. Daca alegeti sa luati in considerare doar jumatatea plina a paharului, acest lucru ar putea sa va ajute sa va gasiti echilibrul din nou. S-ar putea sa fiti nevoiti sa va aparati punctul de vedere la locul de munca, dar nu va faceti griji! Astfel de discutii sunt obisnuite si ar putea sa va aduca oportunitati pentru noi proiecte. Nu va neglijati sanatatea; desi este o perioada neobisnuita pentru a raci, este posibil sa suferiti din cauza alergiilor.



Scorpion

Daca ati face ceva, orice, pentru a evita rutina din viata zilnica, in urmatoarea perioada lucrurile s-ar putea schimba fara vreun efort deosebit din partea voastra. Este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana interesanta, sa va schimbati locul de munca sau sa dati de un vechi prieten. Oricum ar fi, va asteapta multe schimbari pozitive, ceea ce nu poate fi decat foarte benefic pentru voi. Pentru a va bucura de acestea, aveti grija si de sanatatea voastra, deoarece s-ar putea sa va simtiti usor slabiti. Evitati dietele nesupravegheate si incercati, mai degraba, un nou hobby sau gustari nutritive, cum ar fi fructele si legumele de sezon.



Sagetator

Va aflati intr-o perioada lipsita de inspiratie, in care cea mai mica actiune necesita multa convingere si efort; ar trebui sa va solicitati destul de mult pentru a realiza macar o parte din ceea ce v-ati propus. Incercati sa nu cereti nici de la cei din jur imposibilul si sa fiti intelegatori; nu veti fi singurii care trec prin astfel de momente mai dificile. S-ar putea ca hotararile voastre sa fie dezbatute atat de cei dragi, cat si de colegii de la serviciu, ceea ce ar putea sa va induca o stare de neliniste. Pentru a va mai distrage atentia de la situatiile neplacute, ati putea sa va intalniti cu cineva drag pe care nu l-ati mai vazut de ceva timp; este timpul perfect pentru o regasire. Aveti grija la excesul de alcool sau cofeina!



Capricorn

Veti observa ca aveti tendinta sa spuneti da fiecarei propuneri, chiar daca riscati sa ramaneti fara timp liber. Nu va aruncati asupra oricarui nou proiect care va iese in cale, ci incercati sa selectati oportunitatile care ar putea contribui, la modul pozitiv, la evolutiile din viitorul vostru. In acelasi timp, este posibil sa se iveasca noi situatii cu care nu v-ati mai confruntat si care v-ar putea pune la incercare increderea de sine, dar nu trebuie sa va lasati coplesiti. S-ar putea ca stresul sa aiba un impact negativ asupra sanatatii, daca nu reusiti sa va controlati din punct de vedere psihic, emotional. Va fi nevoie, mai mult ca de obicei, sa aveti grija de dieta voastra, care ar putea sa ajute si daca suferiti de insomnii.



Varsator

Este posibil ca in urmatoarea perioada sa va bucurati de stabilitate financiara, fapt de care veti profita din plin. Acest lucru ar putea fi rezultatul unei noi oportunitati la locul de munca sau al unui plan de buget personal care a dat roade. Semnele se arata favorabile, insa nu este cazul sa intreceti acea limita nevazuta si sa va dedati exceselor. S-ar putea ca cei din jur sa petreaca mai mult timp cu voi, insa acest lucru nu ar trebui sa va determine sa va analizati relatiile. Cel mai probabil, va fi rezultatul starii voastre de bine de care cei dragi vor sa se bucure cat mai mult timp. Astazi s-ar putea sa se iveasca ocazia perfecta pentru a va destinde putin, deoarece este posibil sa deveniti mult prea ocupati in zilele ce urmeaza.



Pesti

Sanatatea voastra ar trebui sa fie in prim-plan acum. Chiar daca nu va confruntati cu vreo problema anume, ar fi bine daca ati putea sa va rezervati timpul necesar pentru un control de rutina. De asemenea, o schimbare in rutina zilnica ar putea sa va imbunatateasca si starea mentala; uneori, in ceea ce va priveste, de aici porneste totul. Urmeaza o perioada perfecta pentru terminarea proiectelor sau semnarea de contracte. Nu va lasati coplesiti de schimbari sau de noi responsabilitati. S-ar putea sa aveti nevoie de cei dragi pentru o doza de inspiratie, ceea ce nu va fi o problema; din fericire, sprijinul pe care-l veti primi din partea acestora va fi neconditionat. Profitati de ziua de astazi pentru a socializa.