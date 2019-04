Ce spun astrele azi, 30 aprilie

Berbec

Este o zi in care va simtiti ceva mai bine; se pare ca rasare Soarele si pe strada voastra. Va simtiti mult mai energici, mai focusati, mai capabili de a face ceea ce este de facut si de a lua deciziile care trebuiesc luate. Interactiunile cu cei din jur sunt mai animate, aveti apetit pentru conversatie si socializare. Atentie la finante! Pot aparea tentatii care va pot dezechilibra destul de puternic si asta nu e bine deloc. Fiti mai putin intransigenti in relatiile cu juniorii din familie; adoptati o atitudine de parteneriat, explicati clar responsabilitatile, pentru ca rezultatele sa fie multumitoare pentru toata lumea.



Taur

Astazi va aplecati cu predilectie asupra chestiunilor financiare. S-ar putea spune ca sunteti chiar obsedati de acestea. Va faceti tot felul de planuri, bugete pentru diverse proiecte, calculati si iar calculati. Din pacate, e clar ca mai aveti nevoie de cate ceva si, daca nu veti face rost de suma necesara in timp util, veti fi nevoiti sa va amanati planurile pentru moment. Incercati totusi sa acordati atentie si relatiei cu partenerul. Nu luati nimic ca sigur, nu lasati nimic la voia intamplarii. Intr-o relatie e nevoie ca ambele parti sa faca eforturi. Ar fi bine ca astazi sa va concentrati mai mult pe familie si pe casa, mai ales daca zilele trecute ati avut altfel de preocupari, ignorand problemele domestice.



Gemeni

Daca se largesc orizonturile, sunteti suficient de curajosi pentru a le explora? Este o intrebare pe care v-ati pus-o de mai multe ori in ultima vreme, mai ales ca au aparut o serie de oportunitati care v-au impins la acest tip de reflectii. S-ar putea sa experimentati dileme, sa nu stiti ce alegere sa faceti pentru a merge inainte. Este recomandabil sa nu va grabiti in luarea deciziilor, sa va sfatuiti cu persone de incredere, care va pot da indicatii pertinente si care sa va fie spirjin real in luarea unor hotarari avantajoase. Poate daca mai lasati sa treaca ceva timp lucrurile se vor mai limpezi putin. Aminititi-va ca fiecare noua zi inseamna un nou viitor, o noua fila in cartea vietii voastre. Nu va mai bateti capul cu dezamagirile trecutului, nu are nici un rost. Ce-i facut e bun facut!



Rac

Este o zi in care puteti pune capat framantarilor sufletesti, eventualelor conflicte familiale, situatiilor problematice din plan profesional. Apelati fara rezerve la o comunicare eficienta cu cei implicati si clarificati orice neintelegeri ar putea exista. Nu lasati lucrurile sa treneze, pentru ca riscul de a degenera creste proportional cu timpul scurs. Pe plan personal, daca va gasiti in imposibilitatea de a afla solutii potrivite problemelor cu care va confruntati, poate ar fi bine sa apelati la un ajutor profesionist, mai ales daca simtiti ca problemele sunt acute si v-ar putea pune in dificultate pe viitor. Cineva neutru poate vedea lucrurile impartial si poate sugera solutii neasteptate, dar utile.



Leu

Sa vrei si sa ai si conditiile necesare pentru a face este o situatie ideala. In acest caz nu veti avea nici un fel de impedimente in calea rezolvarii cu succes a problemelor care vor aparea pe parcursul zilei. Profitati de situatie, mai ales daca este vorba de decizii pe plan financiar, pentru ca este posibil sa apara oportunitati de care rar aveti parte. Veniturile voastre ar putea cunoaste o rotunjire substantiala, care v-ar putea da posibilitatea de a pune in practica o serie de planuri pe care vi le-ati facut de mai multa vreme. Nu va aruncati totusi la cheltuieli inutile, pe care sa le regretati mai tarziu. Fiti atenti la discounturile din magazine, puteti obtine foarte multe din cele ce va trebuie, la preturi foarte bune; va trebuie sa investiti ceva timp si eforturi in munca de cercetare.



Fecioara

Chiar daca simtiti nevoia sa fiti singuri pentru o perioada, nu va indepartati brusc de cei dragi si nu-i tratati cu indiferenta. S-ar putea ca gesturile voastre sa fie interpretate eronat. Explicati celor din jur ca este doar o faza, o pasa mai putin fericita prin care treceti si ca aveti nevoie sa luati putina distanta. Pana la urma, fiecare dintre noi avem nevoie de a fi doar cu noi insine la un moment sau altul. In plan profesional nu veti avea reusite senzationale, dar nu fiti dezamagiti. Vor veni si zile mai bune! Mai bine priviti inainte cu obiectivitate si incercati sa luati deciziile cele mai bune. Trageti invatamintele de rigoare din tot ceea ce ati trait pana acum si canalizati-va energia spre viitor.



Balanta

Se anunta o zi fructuoasa, in care veti avea multa incredere in propriile forte, ceea ce va va permite, fie sa initiati proiecte importante, fie sa duceti la bun sfarsit lucrari incepute de mai multa vreme. Beneficiati de sprijin din partea apropiatilor, asa ca sansele de succes se anunta destul de mari. Nu uitati sa va ocupati putin si de propria persoana. V-ati tot concentrat pe altii si v-ati trecut pe planul doi. Starea de lucruri de astazi va permite sa va consolidati relatiile pe care deja le-ati stabilit. Aveti ocazia sa intariti legaturile cu partenerii de afaceri, ceea ce va poate aduce, in viitor, castiguri financiare semnificative. De asemenea, este un moment potrivit pentru a va aprofunda relatia cu partenerul de viata sau de a trece la urmatorul nivel in relatia cu iubita, actionand mai prietenos, mai pasional.



Scorpion

Este o perioada propice rezolvarii chestiunilor legate de finante, fie ca e vorba de investitii, de incheierea unor contracte comerciale, de cheltuieli domestice. Totusi, evitati sa va concentrati exclusiv pe acest aspect. Valoarea lucrurilor nu se masoara numai in bani, asa ca nu faceti greseala de a emite judecati pornind de la acest considerent. Apreciati si valoarea unui gest frumos facut de cineva, a unor actiuni suportive, etc. chestiuni care nu pot fi cuantificate in bani, dar cu mare valoare spirituala si sentimentala. Si capacitatile de comunicare sunt vizibil imbunatatite, ceea ce va sprijina in demersurile de imbunatatire a relatiilor interpersonale. Dozati-va timpul in asa fel incat sa va indepliniti cum trebuie si sarcinile de munca, dar sa va si puteti si relaxa.



Sagetator

Este din ce in ce mai bine si lucrurile au o perspectiva tot mai promitatoare. Va cam este teama sa rasuflati usurati, inca nu va vine sa credeti ca ati scapat doar cu atat, insa aveti nevoie sa va canalizati energiile spre pozitivism. Nu va lasati insa prea atrasi de miraje, precum ar fi cel al starii de bine date de o partida de shopping. E drept ca satisfacerea unor capricii v-ar prinde bine la acest moment, insa nu uitati si de calcule. Bugetele sunt fixe si nu se extind doar pentru ca va doriti voi ceva anume. Faceti in asa fel ca obiectivele pe care vi le-ati propus sa fie in aceeasi linie cu cele ale partenerului, altfel ar putea sa apara divergente foarte greu sau imposibil de depasit.



Capricorn

Focalizati bine energiile spre ceea ce aveti de facut; distractii de orice fel ar putea sa va coste mult. Pe de alta parte, atata timp cand sunteti concentrati, este imposibil sa nu obtineti rezultate pozitive. Numai sa nu va extenuati, caci riscati sa dezvoltati probleme de sanatate. Pastrati-va aproape de scene familiare, de casa, de apropiati, care va confera acel sentiment de siguranta de care aveti nevoie si care va permite sa va concentrati pe alte lucruri importante. Va simtiti confortabil astazi in relatiile interpersonale. Priviti ceva mai atent in sufletul vostru si asigurati-va ca sunteti alaturi de persoana potrivita, mai ales din punct de vedere sentimental. Si, de asemenea, ganditi-va cat sunteti hotariti sa va implicati total intr-o relatie serioasa.



Varsator

Se pare ca ati luat deciziile corecte si ca lucrurile iau o turnura pozitiva. Beneficiati de o atitudine intelegatoare din partea tuturor celor cu care veniti in contact. Daca aveti nevoie de ajutor nu trebuie decat sa-l cereti. Atmosfera este extrem de benefica, pe toate planurile, ceea ce va incurajeaza si va formeaza tonusul caracteristic. Relatia dintre voi si persoanele favorite va fi si mai buna, asa incat aveti posibilitatea de a intari aceste legaturi, ba chiar de la le duce la un alt nivel, acolo unde simtiti nevoia sa faceti acest lucru. V-ati dori sa ajungeti la armonie in cuplu, insa aveti dubii in ceea ce priveste rezolvarea problemelor. Ar trebui sa lasati la o parte prejudecatile si mandria si sa va cooptati partenerul la o discutie serioasa. Orice chestiuni ramase nesolutionate, pot avea impact negativ asupra relatiei si, uneori, pot produce pierderi ireparabile.



Pesti

Acordati mai multa atentie muncii, pe care ati cam neglijat-o in ultima vreme. Dispozitia voastra a fost la extrem zilele astea. Ba ati fost intr-o stare capricioasa care v-a impiedicat sa va concentrati la ceea ce aveti de facut asa cum trebuie, ba ati fost in forma maxima si ati dorit sa profitati pentru a face impresie buna asupra persoanelor iubite. Gasiti timp si pentru a va indeplini sarcinile de serviciu asa cum trebuie. Nu va doriti probleme in aceasta zona, mai ales daca va place ceea ce faceti si va doriti sa continuati in domeniu multa vreme de-acum incolo. Finantele sunt punctul forte astazi. Sunteti pregatiti sa incheiati o afacere sau un parteneriat profitabil si asta va mai ridica putin moralul. Atentie sa nu va abata de la problema principala, relatia cu partenerul.