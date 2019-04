Dansatori de pretutindeni sărbătoresc astăzi Ziua Mondială a Dansului

Viaţa lor e mai frumoasă pentru că şi-o trăiesc în paşi de dans. Asta spun în unanimitate toţi cei care au fost vrăjiţi de acest tip de artă: unic, dar universal. Dansatori de pretutindeni sărbătoresc astăz ziua mondială a dansului. Şi dansatorii din ţara noastră s-au alăturat celebrării acestei forme de exprimare artistică, relatează Mesager.

Anastasia abia îşi mai aminteşte prima oară când a întrat într-o sală de dans, atât era de mică. Cert este că această formă incomparabilă de exprimare artistică a cucerit-o, iar acum nu îşi mai vede viaţa fără dans.

„De la grădiniţă am început să dansez şi am înţeles ritmul şi mi-a plăcut şi am continuat deja de 8 ani. Dansul practic a devenit o parte din viaţa mea şi dacă aş lăsa dansul, nu ştiu, m-aş simţi diferit”, a menţionat dansatoarea, Anastasia Şargarovschi.

Deşi mulţi tineri spun că au început să danseze pentru a-şi ocupa timpul liber, ei recunosc că dansul a devenit pentru ei mult mai mult de o activitate extraşcolară.

„Dansul îs emoţii pozitive, multă energie pozitivă, cunoşti oameni poate mai bine, te recunoşti pe tine însuşi în asta”, „Pentru mine dansul înseamnă viaţă”, „Îmi place mult dansul şi iubesc să mă aflu pe scenă”, „Datorită dansului eu mă simt mai bine, parcă mai uşor mă simt, mă simt de parcă sunt eu, mă face mai originală. Mă simt ca acasă când dansez”, au declarat dansatorii.

Primii şi cei mai importanţi susţinători ai dansatorilor sunt întotdeauna părinţii. La fiecare spectacol în cadrul căruia evoluează odraslele lor, ei vin cu bagajul de emoţii şi inimile pline de mândrie.

„Dacă sincer avem emoţii de fiecare dată când venim, mai mult părinţii au emoţii decât copii” „Trebuie să tindem şi noi să facem ceva în viaţa asta. Aşa are şi ea un suflu, adică din suflet o face, nu o face că o pune cineva”, „Noi suntem curioşi întotdeauna să admirăm ceea ce este nou, ce fac copii noştri”, au spus părinţii.

Oameni de artă din Republica Moldova spun că dansul este unul dintre puţinele instrumente artistice destul de puternice să schimbe omul atât la nivel individual, cât şi la nivel de societate.

„Coregrafia are un aport foarte mare pentru dezvoltarea intelectuală a fiecărui copil, a felului lui de a fi, a verticalităţii. Îi învaţă să stea drept, copiii transpiră, deci ei obosesc fizic, ei se disciplinează şi capacitatea asta de a fi disciplinat are un aport foarte mare faţă de toate domeniile, şi în primul rând faţă de cel studios”, a declarat artista emerită, Stela Mitriuc.

„Cu ajutorul dansului noi facem lumea mai bună, mai luminoasă şi avem armonia în sufletul omului”, a spus Elfrida Karoliva.

Ziua internaţională a dansului a fost instituită, în 1982, la iniţiativa Comitetului de Dans al Institutului Internaţional de Teatru, principal partener al UNESCO privind artele spectacolului.