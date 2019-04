12 motive pentru care îți este frig tot timpul

Te încălzești greu și simți nevoia să te înfofolești? Ai mâinile și picioarele reci, chiar și vara? Jumătate de an ești lipsită de energie și nu-ți vine să ieși din casă? Te-ai obișnuit să spui că așa e felul tău. Dar nimic nu se întâmplă fără motiv. Iată câteva din cauzele senzației permanente de frig.



1. Tiroida ta nu funcționează normal

Hipotiroidismul, adică deficitul de hormoni tiroidieni. Unul dintre rolurile acestor hormoni este acela de a regla temperatura corpului, prin influențarea ritmului în care se desfășoară metabolismul.

La persoanele cu hipotiroidism, metabolismul este mai rapid, există în permanență o stare de agitație care consumă energia și lasă o senzație de frig.



2. Alimentația și particularitățile ei

Cel mai rapid ne încălzim când consumăm băuturi calde și bogate în glucide. O ciocolată fierbinte este remediul după ce am petrecut câteva ore afară, în frig. Alimentele reci, cele care conțin mai multă apă și mai puține glucide vor accentua senzația de frig.

Dacă iarna păstrăm dieta de vară constituită mai mult din salate, vom simți permanent un deficit de căldură. Vegetarienii pot avea o senzație permanentă de frig dacă, în alimentația lor, nu au grijă să-și asigure un aport suficient de vitamina B12, pe care pot să și-o procure din ouă, lapte și produse lactate.



3. Ai anemie

Fierul este o componentă esențială a globulelor roșii din sânge. Deficitul de fier scade capacitatea sângelui de a transporta oxigenul în organism. Funcțiile sunt încetinite, deci căldura se produce și ea mai lent.

Alte indicii ale unei anemii sunt: oboseala permanentă, scăderea capacității respiratorii și musculare la efort, bătăile inimii rapide și slabe (tahicardie).



4. Ești însărcinată

În general, temperatura normală a corpului sănătos în timpul sarcinii este de aproximativ 37,7° C. Însă, în unele cazuri, apar tulburările de circulație și anemia. În aceste condiții, se instalează senzația de frig, mai ales la extremități: la picioare și la mâini.



5. Ești deshidratată

Apa este esențială în procesarea alimentelor și în transportarea nutrienților în organism. Dacă nu bem suficientă apă, digestia se desfășoară mai încet. Volumul de sânge scade și circulația devine mai lentă și mai puțin eficentă. Energia produsă este mai puțină și se instalează senzația de frig.



6. Ai o dereglare hormonală

Estrogenul și testosteronul sunt prezenți și la femei, și la bărbați, dar în proporții diferite. Estrogenul are proprietatea de a dilata vasele sangvine, implicit de a scădea presiunea sangvină și de a încetini circulația. Deci, un exces de estrogen va duce la pierderea căldurii.

Testosteronul, dimpotrivă, contractă vasele sangvine, crește presiunea și intensifică circulația. Este unul dintre motivele pentru care bărbații sunt mai rezistenți la frig. Însă este și una dintre cauzele care predispun din start mai mult bărbații la afecțiuni cardiovasculare.



7. Ai probleme de circulație

De fapt, acest factor este, în final, prezent în toate cele de mai sus. Însă poate să fie un subiect în sine de investigație medicală, fără a mai face ocol prin tot peisajul cauzal expus mai sus.

Dacă ai extremitățile reci, dacă ai probleme de concentrare și memorie, se poate presupune că ai o circulație periferică defectuoasă. Când întregul corp este mereu înfrigurat, poate să fie leneș întregul sistem circulator. Medicul va spune ce este de făcut.



8. Ești anxioasă

Când ești cuprinsă de anxietate, se activează amigdala, partea creierului responsabilă cu protejarea prin răspuns la pericol. În acest fel, cea mai mare parte a resurselor este alocată salvării și punerii în siguranță.

Este, de asemenea, un comportament ancestral. Multe ființe, atunci când sunt amenințate de un prădător, intră într-o stare cataleptică ce simulează moartea. Toate funcțiile încetinesc până când pericolul trece.



9. Ești depresivă

În starea de depresie, lipsește o parte din voința de a trăi. Lipsește interesul pentru orice activitate. În aceste condiții, funcțiile încetinesc și organismul produce mult mai puțină energie. Dacă, totuși, facem efortul de a funcționa chiar și în starea de depresie, vom simți o disproporție, un deficit energetic și caloric.



10. Indicele tău de masă corporală este scăzut

Nu este o glumă atunci când se spune despre cei mai plinuți că au un strat care îi protejează de frig. Pe de o parte, stratul de țesut adipos de sub piele izolează parțial corpul de mediu și reduce cantitatea de căldură pierdută. Masa musculară, în cantitate mai mare la cei cu IMC mai ridicat, fiind vascularizată, asigură mai multă căldură.

De aceea oamenilor slabi le este mai frig. Pe de altă parte, chiar în timpul pierderii accelerate de greutate se resimte puternic frigul. Organismul reacționează la regimul alimentar hipocaloric înmagazinând cât mai mult pentru a-și face rezerve. Așadar, procesează mai puțin și produce mai puțină căldură.



11. Ești extenuată fizic sau/și psihic

Această explicație este simplă: organismul și-a consumat resursele și se luptă să funcționeze la cotele de avarie. Da, și surmenajul psihic produce frig, pentru că și creierul funcționează tot cu nutrienți. Un aport rapid de glucide ajută și fizic, și psihic.



12. Vârsta își spune cuvântul

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, ritmul metabolismului scade, iar căldura produsă în unitatea de timp se reduce. Scad, de asemenea, masa musculară și capacitatea de a păstra căldura organismului.