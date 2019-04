Ce spun astrele azi, 27 aprilie

Berbec

Astrele spun ca mintea voastra nu va fi astazi acolo unde ar trebui sa fie, ca veti fi repede distrati de chestiuni in afara a ceea ce lucrati, asa ca nu se poate vorbi despre spor in treaba pe parcursul acestei zile. In aceste conditii, poate ar fi mai intelept sa nu va consumati inutil energiile, ci sa va concentrati, mai intai, sa reveniti cu picioarele pe pamant si apoi sa va continuati treburile. In aceeasi nota a zilei de astazi, vi se recomanda prudenta in privinta chestiunilor banesti, care pot sa devina o problema destul de spinoasa, daca nu este tratata cu seriozitatea necesara. Nu trebuie sa va stricati buna dispozitie, intrand in conflict cu oricine se ia de voi. Incercati putina diplomatie, de obicei functioneaza. Si calm, cat mai mult calm. Daca va enervati, dati satisfactie celuilalt.



Taur

Daca inca de dimineata nu va simtiti in forma, ar fi bine sa va ganditi daca puteti face o pauza pentru a va reveni. In cazul in care acest lucru nu e posibil, faceti un efort pentru a rezolva ceea ce este mai important in prima parte a zilei si rezervati-va a doua jumatate a acesteia pentru a va repune in forma. Este important sa va implicati in treburile familiei, sa raspundeti « prezent ! » atunci cand sunteti solicitati, pentru ca relatiile cu cei apropiati sa nu fie prejudiciate. In tot ceea ce va propuneti sa faceti astazi, acordati o atentie maxima detaliilor. De multe ori, acestea pot face, realmente, diferenta, atat in viata personala, cat si in cea profesionala.



Gemeni

In familie, veti beneficia de o atmosfera placuta, relaxanta, ceea ce va da sperante ca ziua va fi la fel de linistita si calma. Totusi, trebuie sa va asteptati si la o serie de rasturnari de situatie, care pot sa va denatureze programul, ba chiar pot sa va faca sa ratati unele termene dinainte stabilite. Daca voi considerati ca ati facut tot posibilul pentru a evita intarzierile si aveti constiinta impacata in acest sens, nu are rost sa va agitati. Pregatiti-va sufleteste pentru ca a doua zi sa munciti mai mult pentru a finaliza si sarcinile zilei de azi. Chiar fara voia voastra este posibil sa intrati in conflict cu partenerul de viata sau cu rude mai in varsta; sunt sanse mari sa nu scaptia prea usor. Se poate ca o simpla discutie, initiata de unul sau de celalalt, sa va aduca la adevarate certuri, cu impact negativ asupra relatiei, mai ales in cazul celei sentimentale.



Rac

Este posibil ca astazi sa va confruntati cu o serie de probleme destul de serioase la locul de munca si va fi nevoie sa va concentrati ceva mai mult ca de obicei pentru a le rezolva. Acceptati ajutor din partea cuiva de incredere, acceptati si ideile altora, nu le dispretuiti. In asemenea momente, pretuiti sprijinul care vi se ofera cu buna credinta. Prea multa mandrie in astfel de momente v-ar putea pune in situatii extrem de neplacute, pentru ca timpul este scurt si sunt foarte multe de facut. Este bine sa va pregatiti sufleteste, inca de dimineata, pentru o zi plina de provocari; veti fi solicitati atat fizic, cat si psihic, pentru a le face fata. Consultati-va cu partenerul si cu ceilalti memrbi ai familiei, inainte de a lua hotarari care sa aiba consecinte si pentru dansii. A actiona fara acordul lor ar fi un gest lipsit de respect.



Leu

Nu prea sunteti genul care sa va aratati deschis sentimentele, insa uneori ar fi bine sa faceti si asta, iar azi pare sa fie una dintre acele zile. Cei care va cunoasc stiu ca sunteti mai mult omul faptelor decat al vorbelor dulci, dar ar fi bine sa mai incercati si aceste tactici, macar din cand in cand. Sunt momente cand toti avem nevoie sa auzim marturisirea unor sentimente din partea celor dragi. Chestiuni neclare din trecut ar putea sa va umbresca finalul zilei; vi se va solicita fermitate in abordarea acestora. Nu lasati lucrurile in voia sortii, pentru ca evolutiile s-ar putea sa nu va multumeasca deloc. In plan financiar, nu va aventurati la cine stie ce decizii majore in aceasta zi, pentru ca sunteti departe de a fi concentrati la lucruri serioase si nu e bine sa luati astfel de hotarari la modul superficial.



Fecioara

Astazi veti avea parte de oarecare succes, insa numai daca permiteti interventia, alaturi de voi, a colaboratorului cel mai apropiat sau a partenerului de afaceri. Doua minti gandesc mai bine decat una, asa ca o actiune impreuna nu poate decat sa va aduca o reusita mai buna. Este o perioada foarte propice pentru organizarea unor intalniri de afaceri fructoase, dar si pentru o serie de intalniri informale alaturi de aliati, pentru consolidarea legaturilor. Exprimati-va clar intentiile, mai ales daca este vorba de cei din familie. Daca impuneti sarcini membrilor familiei, asigurati-va ca toata lumea a inteles ce are de facut. Nu lasati loc la tot felul de interpretari, pentru ca apoi sa apara motive de scandal. Este o zi in care tensiunile inutile pot avea efecte mai mult decat neplacute asupra relatiilor cu cei apropiati.



Balanta

Trebuie sa fiti constienti ca si cea mai complicata situatie a zilei poate fi rezolvata cel mai bine si mai rapid cu diplomatie si o atitudine concilanta. Daca va veti arata consideratia fata de ceilalti, veti primi inapoi aceeasi consideratie. Este bine sa va manageriati ceva mai bine finantele, sa va puneti in concordanta castigurile cu cheltuielile pe care doriti sa le efectuati, pentru a evita intrarea intr-o criza, din acest punct de vedere. Comunicarea in familie este esentiala pentru a pastra o atmosfera serena, linistita, confortabila. Va fi o zi in care vi se vor solicita la maximum abilitatile de comunicare si socializare, precum si mult tact si diplomatie. Este important sa va pastrati, mereu, obiectivitatea, sa nu plecati urechea la gura lumii. Este unul din acele momente in care trebuie sa va bazati mai mult pe instinctele proprii, decat pe opiniile celor implicati.



Scorpion

Va fi o zi minunata pentru voi. Treburile se rezolva intr-un mod destul de facil si fara foarte mult efort din partea voastra. Toata lumea din jurul vostru va fi multumita si, voi, mai mult ca toti. Veti avea posibilitatea sa va concentrati mai mult asupra propriilor dileme, asupra propriilor sentimente si trairi interioare, precum si asupra relatiilor cu cei dragi, cu persoanele iubite care va sunt alaturi; este bine ca si voi, la randul vostru, sa acordati atentie sentimentelor apropiatilor, nu doar propriilor vostre sentimente. Este posibil sa aflati lucruri noi, pe care nu le-ati stiut, despre partenerii vostri de relatie care sa determine o schimbare de atitudine fata de acestia.



Sagetator

Se poate sa aveti parte, la un moment dat, de un ajutor surpriza, care sa vina exact la momentul oportun si sa fie exact elementul care lipsea pentru rezolvarea in bune conditii a ecuatiei. In plan profesional, veti avea mare ajutor de sprijin, iar contextul astral al zilei de astazi va este cat se poate de favorabil. Viata de familie comporta, pe de alta parte, anumite note derutante, care va sunt, la inceputul zilei, neclare. Discutati cu partenerul si vedeti care e problema, apoi cautati solutii impreuna. Astazi este bine sa va implicati mai mult in viata de familie. Este important sa va aplecati cu mai multa disponibilitate in chestiunile aparute in viata domestica, sa va sprijiniti partenerul, care are atat nevoie de voi. Este nevoie sa va implicati si in activitatile copiilor, mai ales daca nu prea le-ati alocat timp in ultima vreme.



Capricorn

Nu este un moment prea favorabil dezvoltarii unor proiecte de anvergura; incapatanarea de a incerca sa faceti lucruri care, pur si simplu nu au sanse de reusita, va costa energie si timp pierdute aiurea. Astazi s-ar putea sa apara la orizont o serie de probleme secundare, care sa va abata atentia de la problemele principale ale zilei; daca nu veti gestiona aceste impedimente asa cum trebuie, vor apare intarzieri, care va pot cauza probleme, mai ales in plan profesional. Contactele cu prietenii vor fi, insa, pline de surprize placute, dar si de informatie si sfaturi folositoare. Astazi este recomandabil sa incercati sa nu va mai legati de toate detaliile nesemnificative si acordati atentie lucrurilor care conteaza cu adevarat.



Varsator

Atata timp cat interlocutorii se poarta respectuos si curtenitor, nu aveti alta cale decat sa va comportati si voi in acelasi mod. Doar in acest fel, veti reusi sa va largiti baza de contacte sociale si le veti putea intari pe cele mai vechi; este importanta sa cultivati relatiile folositoare, dar si pe cele de suflet, pentru ca ambele isi vor dovedi utilitatea, in diverse contexte temporale. Informatii pe care le asteptati de mai multa vreme ar putea sa va parvina pe parcursul acestei zile, ajutandu-va sa obtineti rezultatele preconizate. Menajati-va relatia cu partenerul care poate ca va va solicita mai mult atentia. Ar fi o miscare inteleapta sa va faceti timp sa iesiti undeva impreuna, pentru a sta de vorba si a discuta relaxati despre problemele care va preocupa.



Pesti

Va fi o zi destul de favorabila, in care veti putea inregistra o serie de succese care sa va satisfaca si punga si ego-ul. De asemenea, veti reusi sa faceti o serie de investitii inspirate, care vor fi aducatoare de profit in viitor. Ca urmare, multumiti de voi insiva, veti putea sa va petreceti a doua partea a zilei, bucurandu-va de rezultatele obtinute. Cel mai bine ar fi sa impartasiti bucuria victoriilor de astazi cu apropiatii, cu persoane care tin la voi si care va vor binele. Satisfactia va fi, astfel, deplina. Este foarte posibil sa intrati intr-o serie de combinatii profitabile, fie din punct de vedere financiar, fie din punct de vedere profesional. Sunteti intr-o dispozitie buna, iar capacitatile de comunicare sunt la maximum posibil, asa ca veti reusi, cu putina stradanie, sa puneti bazele unor relatii care se vor deovedi, ulterior, neasteptat de folositoare.