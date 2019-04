Ce spun astrele azi, 26 aprilie

Berbec

Oare nu v-ati stabilit asteptari prea mari pentru ziua de astazi? S-ar putea ca dezamagirile sa va impiedice sa va duceti la bun sfarsit sarcinile pe care le aveti de indeplinit. Nu mai luati in seama atat de mult la ceea ce se vorbeste in jur, uneori apar persoane care vorbesc tocmai pentru a deruta. Cu cat veti fi mai stapani pe propria voastra persoana, cu atat veti reusi sa rezolvati mai multe dintre problemele ce se preconizeaza pentru aceasta zi. De asemenea, ar fi bine sa mai lasati din exigente pana la un nivel acceptabil, asa incat sa nu va alegeti, pana la finalul zilei, cu fel de fel de frustrari si pareri de rau pentru scopurile neatinse. Ascultati-va mai mult partenerul, s-ar putea ca ceea ce are el de spus sa fie important pentru evolutia pe viitor a relatiei voastre.



Taur

Trebuie sa ajungeti, din nou, la echilibru, pentru ca starea de nervozitate, furie chiar, care deriva din frustrare nu va face bine nici vouaa, nici celor din jur. Mai ales cu cei dragi fiti atenti cum va comportati, nu este cazul sa va indreptati impotriva lor pentru a va descarca. Este o greseala majora, pentru ca ei vor intra in defensiva si se vor indeparta, iar frustrarile voastre vor creste. Actionati, deci, cu rabdare si multa intelepciune! Aveti sansa sa obtineti o serie de rezultate spectaculoase pe parcursul acestei zilei, rezultate la care nici nu v-ati fi asteptat. Veti fi foarte insufletiti de turnura pe care o iau lucrurile si increderea in sine va creste. Totusi, fiti constienti de propriile limite, altfel ati putea, sub impulsul momentului, sa faceti o serie de greseli care nu va vor aranja prea bine. Grija mare la modul in care va organizati finantele. Prea multa exuberanta poate fi daunatoare si va poate lasa cu un deficit serios.



Gemeni

Veselia isi face loc in viata voastra. Cateva partide bune de ras va vor revigora pentru intreaga zi. Stati mai mult in preajma colegilor mai glumeti, cititi poante pe internet si impartasiti-le cu prietenii, distrati-va. Este nevoie si de asa ceva, altfel o luati razna. Mai ales daca aveti mult de munca, nu ezitati sa faceti macar o scurta pauza de distractie. Veti vedea ca veti avea mult mai mult spor la treaba dupa aceea. Chiar nu are sens sa va fortati sa stati la birou si sa nu reusiti sa faceti nimic; pierdeti timp si energie in mod absolut inutil. Daca va veti oferi timp pentru o scurta plimbare in care sa reflectati putin asupra a ceea ce va doriti, ce urmariti sa faceti, asupra a ceea ce se intampla in viata voastra, poate veti face rost si de cateva impresii proaspete care sa va serveasca drept surse de inspiratie. S-ar putea ca, a doua parte a zilei, sa se dovedeasca mult mai productiva decat dimineata, cand lucrurile s-ar putea sa treneze serios, pana cand veti lua masuri.



Rac

Astazi ar fi bine sa actionati mult mai mult la nivelul familiei, la nivelul atmosferei din camimul vostru, mai ales daca zilele trecute aceasta a fost ceva mai tulbure. Cautati si gasiti o modalitate prin care sa va armonizati cu partenerul, sa comunicati mai bine cu acesta. La locul de munca, trebuie sa aveti grija ca, atunci cand vorbiti, sa o faceti foarte argumentat si in cunostinta de cauza. Orice vorbe aruncate la nimereala pot sa se intoarca impotriva voastra si sa va cauzeze probleme. Petreceti mai mult timp cu partenerul, poate si acesta isi doreste sa faceti ceva impreuna. Chiar si privitul unui film impreuna, seara, inainte de culcare, poate fi un bun prilej de apropiere si intimitate, care poate influenta in mod pozitiv relatia dintre voi.



Leu

Astazi e o zi in care puteti sa va ganditi la viitor, sa faceti planuri. Este bine sa visati la ceea ce ati putea face, atata timp cat nu va desprindeti complet de realitate. Nu vreti sa va implicati, cumva, in proiecte cu sanse minime de reusita. Anumite lucruri care se spun in jurul vostru va deranjeaza, va enerveaza clar. Cel mai mult va supara faptul ca se merge la nivel de zvonistica, nimeni nu vorbeste direct cu voi, ci doar auziti tot felul de chestii, care de care mai neplacute. Nu cumva sa dati bir cu fugitii! Tactica cea mai sanatoasa este sa dati piept cu « vrajmasul » si sa vedeti ce problema are cu voi. Aveti destula carisma pentru a intimida si a face pe respectivul sau respectivii sa se gandeasca de doua ori inainte de a mai repeta aceeasi situatie.



Fecioara

Din punct de vedere fizic nu va simtiti extraordinar, asa ca poate ar fi intelept sa mergeti sa faceti ceva analize medicale, sa va cautati putin de sanatate. Se poate ca o proasta dispozitie sa fie alimentata si de indispozitia fizica ce va incearca. Este important sa va urmariti cu asiduitate scopurile si sa nu renuntati la jumatatea drumului. Constanta si tenacitatea sunt calitati care va potconduce spre succes. Totusi, trebuie sa aveti grija sa nu va aventurati numai pe drumuri necunoscute, sa optati numai pentru nou si inedit, pentru ca, de cele mai multe ori, caile necunoascute sunt mai greu de parcurs si, de-a lungul acestora, pot sa apara surprize neasteptate, nu intotdeauna placute. Cantariti bine lucrurile, in asa fel incat sa luati cea mai corecta decizie, in functie de desfasurarea evenimentelor.



Balanta

Aveti o mare capacitate de anticipare, care va ajuta sa evitati anumite momente dificile, care ar putea sa va puna bete-n roate si sa va dea batai de cap. Este un mare plus pentru ziua de astazi, care se arata, inca de la primele ore ale diminetii, a fi extrem de incarcata si complexa. Abordand lucrurile cu calm si obiectivitate, veti reusi sa o scoateti la capat cu bine si sa va rezolvati problemele. Partenerul va fi cel care va va da subiecte de refectie, referitor la relatia dintre voi. Trebuie sa fiti pregatiti sa dati raspunsurile corecte, pentru ca directiile de evolutie in viata personala sa nu sufere deteriorari. Fiti obiectivi si corecti, si nu doar cu voi insiva, ci si cu cel de langa voi.



Scorpion

S-ar putea ca astazi sa va fi trezit cu fata la cearsaf. Nimic nu va face placere, nimic pare sa va multumeasca sau sa vi se para potrivit. Sunteti intr-una dintre acele zile in care dispozitiile se schimba rapid si lumea din jur incepe sa se imprastie. Putini sunt cei care va pot suporta cand sunteti intr-o astfel de pasa. Aveti grija mai ales la locul de munca, sa nu-i indepartati iarasi pe cei pe care abia vi i-ati apropiat. Ar fi mai bine ca astazi sa actionati discret, fara a iesi prea mult in prim plan. De asemenea, este nevoie sa-i mai lasati si pe colaboratori sa se afirme, mai ales daca aveti ceva vreme de cand dominati peisajul. Pe langa faptul ca, a fi mereu in frunte este o treaba foarte solicitanta, trebuie sa aveti in vedere si eventuale invidii pe care le-ati putea atrage din partea celorlalti si care, pe termen ceva mai lung, ar putea sa nu va faca tocmai bine.



Sagetator

Este momentul cel mai potrivit sa va bucurati de viata si sa uitati de toate necazurile si toate problemele pe care le aveti dinaintea voastra, mai noi sau mai vechi. Cautati linistea alaturi de persoanele care va fac sa va simtiti bine, cautati inspiratia alaturi de persoane creative; indepartati din preajma voastra persoanele care v-ar putea induce stari negative si incercati sa va inconjurati de persoane placute, care sa aiba influenta pozitiva asupra voastra. Dragostea pluteste in aer, deci planificati timp de calitate petrecut cu partenerul, dedicati clipe frumoase persoanei iubite. Astfel, va veti echilibra foarte mult psihic si emotional.



Capricorn

Este posibil sa va confruntati cu mai multe situatii neasteptate, care sa va provoace o oarecare stare incomoda, mai ales nici nu veti sti cum sa reactionati exact, fiind pusi in fata faptului implinit. Cel mai bine ar fi sa nu va lasati prea mult prada sentimentelor neplacute si sa incercati sa gasiti solutii de a trata aceste situatii, pe masura evolutiei lor. Putina atentie la finante, caci dispozitia romantica va cam intuneca ratiunea si s-ar putea ca deciziile in aceasta privinta sa nu fie tocmai cele mai potrivite. Mai bine amanati, daca este posibil, cateva zile, pana se mai imprastie aburii pasiunii, ca sa puteti vedea clar imaginile de ansamblu.



Varsator

Chiar daca nu sunteti genul, astazi va fi o zi in care veti fi predispusi spre a va exterioriza. Toti sunt intorsi pe dos, intr-o dispozitie proasta, asa ca ar fi recomandabil ca macar voi sa actionati cu intelepciune si calm. In astfel de momente tensionate, este bine ca macar una dintre partile implicate sa-si pastreze obiectivitatea si sa nu actioneze impulsiv. Poate ca, pentru unii dintre voi, este si timpul pentru a va destainui in legatura cu problemele care va incearca. Puteti cauta sprijin in sanul familiei, in primul rand, de care sunteti legati organic si pentru care va straduiti atat de mult. O comunicare eficienta cu cei dragi va poate ajuta sa treceti mai usor pentru diverse furtuni emotionale care va incearca.



Pesti

Va fi o zi destul de misterioasa pentru voi, astazi. Parca toata lumea vrea sa ghiciti ganduri. Capacitatea voastra de a empatiza cu ceilalti este supraevaluata, in mod cert. Nimeni nu vorbeste clar, iar acest lucru va da o stare de nervozitate ce se intensifica pana la finalul zilei. In aceste conditii, reusiti sa va achitati de sarcinile pe care le aveti intr-o maniera destul de paguboasa, iar daca veti inregistra si una dintre rabufnirile voastre nervoase, care, rar, va mai scapa in momente mai tensionate, ziua va fi un esec complet. O seara linistita in familie este ca un balsam peste nervii vostri intinsi la maxim; incercati sa va implicati in activitati placute, alaturi de cei dragi.