Candu: Vom reveni la unele discuții, sperăm că măcar în ceasul al 12-lea, politicienii care se consideră responsabili vor pune interesul țării mai presus de orice

Partidul Democrat din Moldova este deschis comunicării cu alte formațiuni politice din Parlament pentru a forma o majoritate care să numească un Guvern care să rezolve problemele oamenilor. Deși invitații la negocieri au fost transmise liderilor blocului ACUM, democrații au mers și la consultările organizate de șeful statului, la care au venit și socialiștii. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele PDM, Andrian Candu, într-un interviu pentru portalul realitatea.md.



”Vom reveni la unele discuții, dar cert este faptul că PDM s-a arătat deschis comunicării. Noi am făcut câteva invitații publice și personale reprezentanților și conducerii ACUM. Am înțeles care este viziunea lor. Ei au intrat în discuții și negocieri cu socialiștii. Bine, să o facă, dar să pună interesele țării mai presus de orice. Poți să ai interese de grup, interese de partid, dar să prevaleze interesele țării”, a spus Candu.



Fostul președinte al Parlamentului s-a referit și la conținutul discuțiilor dintre PAS-PPDA și PSRM.



”Cu regret, ce am văzut noi în discuții între socialiști și ACUM la acea masă de discuții, au fost numai nu negocieri și nu comunicare politică matură, cel puțin nu din partea celor de la ACUM. Socialiștii s-au arătat mai profesioniști și mai bine cunoscători de lege. Din ceea, ce am observat noi la acea masă, numai nu despre interesul țării s-a discutat acolo, cu regret. Dar să sperăm că măcar în ceasul al 12-lea politicienii din RM, care se consideră responsabili, vor pune interesul țării mai presus de orice”, a continuat vicepreședintele PDM.



Amintim că PAS și PPDA au refuzat toate invitațiile la discuții din partea PDM. În același timp, la consultările inițiate de președintele Igor Dodon, socialiștii și democrații au constatat că, deși au viziuni divergente cu privire la aspecte politice, în ceea ce ține de agenda socială, pozițiile ambelor partide au multe puncte în comun.



Recent, PDM a făcut public pachetul social de inițiative care va sta atât la baza negocierilor de formare a unei coaliții de guvernare, cât și a activității formațiunii în perioada următoare, dacă se va forma o alianță cu participarea democraților.



”Obiectivul principal al Partidului Democrat, detaliat în „Pachetul social pentru Moldova”, este îmbunătățirea vieții oamenilor, prin salarii și pensii mai bune, noi facilități pentru procurarea locuințelor, sprijin pentru familii și o protecție socială mai puternică pentru cei defavorizați, dar și drumuri bune”, a dat detalii vicepreședintele PDM Pavel Filip, care a prezentat pachetul de inițiative.