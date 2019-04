Reacția PAS și PPDA la victoria lui Zelenski, desprinsă dintr-o antologie a politicianismului autist, care nu vede altceva în jur decât corupție, oligarhie și jaf

Victoria lui Vladimir Zelenski în turul doi al alegerilor prezidențiale din Ucraina, în dauna lui Petro Poroșenko, a stârnit din nou un val de entuziasm arogant și nesăbuit în cercurile noastre politice de stânga și de dreapta.



Bucuria celor de stânga este ușor de înțeles – aliați convinși ai rușilor, relație pe care ei o împing deseori până la o stare de vasalitate, socialiștii moldoveni speră că Zelenskii va avea un comportament mai conciliant decât Poroșenko în chestiunile hipersensibile precum Donbassul, Crimeea și acordurile de la Minsk. Că va fi așa sau altfel încă nu știm pentru că noul președinte al Ucrainei, domnul Zelenskii, este o ghicitoare, învăluită de mister, ascunsă într-o enigmă ( dacă parafrazăm ce a spus Winston Churcill despre Rusia).



Mai greu este să-i înțelegi pe cei de dreapta. Atât liderii PAS-ului, cât și cei din Platforma DA, susțin că victoria lui Zelenskii asupra lui Poroșenko este benefică nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Moldova, deoarece ”a fost înfrânt prietenul lui Plahotniuc – Poroșenko”. Acest mod de a cugeta și de a înțelege fenomenul politic frizează absurdul și este demn să fie introdus într-o antologie a politicianismului autist, care nu vede altceva în jur decât corupție, oligarhie și jaf.



Că relațiile dintre state deseori se sutrag logicii obtuze și, deseori schizofrenice, ai ”luptătorilor pentru libertate” (freedom fighters) și cavalerilor luptei cu corupția, este mai presus decât biata lor putere de înțelegere. Un stat mic precum Moldova poate să supraviețuiască într-o regiune turbulentă doar prin colaborări eficiente cu vecinii, care pot să ne ajute și prin interoperabilitate cu țările care ne respectă. Este zadarnic să te ambiționezi să exporți în Ucraina lupta cu corupția și să imporți de acolo maidanul. O asemenea politică zvăpăiată va eșua pe ambele direcții pentru că se dovedește irealistă. În plus, nu vei reuși să rezolvi problemele stringente pe care le ai cu țara vecină.



Iar ceea ce le scapă celor de dreapta și de stânga este că împreună cu Ucraina avem de rezolvat o suită întreagă de probleme comune. În primul rând, e vorba de conflictul transnistrean, văzut în strânsă legătură cu războiul din Ucraina. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să procedăm ca ucrainenii în Donbass, dar, având în vedere coincidența de interese, se impune necesitatea unirii eforturilor pentru atingerea unor obiective comune.



Din acest punct de vedere, colaborarea dintre Kiev și Chișinău, în perioada mandatului președintelui Poroșenko, a fost de-a dreptul excepțională. Kievul a susținut fără ocolișuri cauza Chișinăului în dialogul cu Tiraspolul și cu Moscova. Mai mult, guvernarea de la Kiev a demarat pentru prima dată proiectul controlului comun pe segmentul transnistrean al frontierei, ceea ce a permis Chișinăului să-și trimită vameșii la punctele estice de intrare în țară. E vorba, în primul rând, de punctul vamal Cuciurgan-Pervomaisk, dar și de un șir de puncte comune de trecere a frontierei moldo-ucrainene în afara zonei transnistrene.



Procesul de creare a punctelor comune de control la frontiera moldo-ucraineană nu este nici pe departe încheiat și avem nevoie în continuare de sprijinul părții ucrainene. Deocamdată, situația este incertă, întrucât noul președinte, domnul Zelenskii, încă n-a preluat dosarele și sperăm că între fosta și noua președinție va exista continuitate.



Un alt subiect spinos în relația dintre Chișinău și Kiev ține de complexul hidroenergetic Dnestrovsk și extinderea acestui complex în zona cursului superior al Nistrului prin construirea de către Ucraina a încă 6 hidrocentrale. Negocierile bilaterale au permis inghețarea procesului de extindere a complexului hidroenergetic până la desfășurarea unei expertize competentede către specialiști din afara țărilor noastre.



Tema securității ecologice și a frontierei pe Nistru va rămâne cu siguranță în atenția diplomațiilor ambelor state. Ca și în cazul conflictului transnistrean, vom spera că noul președinte al Ucrainei să fie cel puțin la fel de cooperant ca președintele Poroșenko.



Merită să fie menționată și excelenta cooperare dintre Guvernele și Parlamentele ambelor state, care au inițiat o serie de acțiuni comune pe teme de interes reciproc – securitate, Integrare Europeană, etc. Aceste parteneriate au fost stimulate de către președintele Poroșenko. Acesta, de altfel, niciodată n-a ezitat să demonstreze o pasabilă cunoaștere a limbii țării noastre, ceea ce a reflectat și simpatia lui pentru Moldova și moldoveni.



Alegerile prezidențiale din Ucraina au o logică ce nu trebuie să fie corelată cu situația politică din Moldova. Tocmai aceste tentative, deseori absurde, de comparare a unor stări diferite ale națiunilor noastre – cine este povestea de succes a Parteneriatului Estic, cine este cel mai sărac stat al Europei, cine are o oligarhie mai stufoasă, cine va primi primul regimul liberalizat de vize – au creat în permanență invidii sterile și au canalizat energii pe piste false.



Un comportament demn din partea Moldovei și politicienilor ei ar fi să-i mulțumească cordial domnului Poroșenko pentru binele care l-a făcut țării noastre și să încurajeze continuarea acestor politici din partea nouluipreședinte, Vladimir Zelenski.



Iar cu corupții, fiecare să lupte în propria țară prin metode legale și să nu tragă cu ochiul la capra vecinului care, mereu, pare să fie mai cornută și insuportabil de frumoasă.