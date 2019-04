Secretarul de Stat: Moldova este în afara riscului de suspendare a regimului liberalizat de vize cu UE

Secretarul de Stat pentru Integrare Europeană din cadrul Ministerului de Externe, Daniela Morari, afirmă că Republica Moldova nu are niciun risc pentru a fi subiect pentru a fi suspendat regimul liberalizat de vize cu UE. Acest lucru rezultă din ultimele două rapoarte ale Comisiei Europene pe acest subiect. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR Moldova, transmite IPN.





Potrivit Danielei Morari, lucrul în domeniul regimului fără vize nu s-a oprit în anul 2014, atunci când Republica Moldova a obținut acest drept, dar continuă și până astăzi. UE a acordat țării regimul fără vize, dar continuă să existe un proces de monitorizare la diferite etape.

„Republica Moldova împărtășește din experiența sa celorlalte state din Parteneriatul Estic. Totodată, foarte multe standarde din catalogul Schengen sunt implementate în Republica Moldova”, spune secretarul de stat.

Șeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari, spune că statistica eliberării pașapoartelor biometrice este în permanentă creștere. „Nu are importanță în ce zonă își are viza de reședință cetățeanul Republicii Moldova, nu este discriminat sub nicio formă. Din contra, dacă vorbim despre călătorii, odată cu implementarea mecanismului de plăcuțe neutre, și cetățenii din regiunea transnistreană pot călători liber, legal în spațiul Uniunii Europene”, a menționat Fredolin Lecari.

Olga Poalelungi, directoarea Biroului Migrație și Azil, spune că pentru liberalizarea regimului de vize s-au făcut foarte multe pentru reforma instituțională. Au fost instroduse servicii noi, a fost redus sistemul birocratic fiind păstrate procedurile de control pentru documentarea șederii străinilor în țară.