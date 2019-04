Sectorul IT generează profituri impunătoare pentru R. Moldova

Sectorul IT este unul strategic pentru ţara noastră, este foarte competitiv şi generează profituri impunătoare. O analiză detaliată a pieţei IT din Moldova, dar şi perspectivele acestea au fost discutate la o conferinţă cu genericul „Jucătorii IT din Republica Moldova - pregătiţi pentru prezenţa la nivel mondial”, la care aprecierile au fost date de experţi internaţionali, relatează trm.md.





Reprezentantul USAID Moldova, Daniel Thomson susţine că ţara noastră a înregistrat rezultate colosale în domeniul IT, şi continuă să progreseze.

„USAID-ul a fost primul care a recunoscut potenţialul industriei IT din Republica Moldova, şi am început să investim şi să susţinem sectorul încă din anul 2005. De atunci exportul IT al Moldovei a crescut de 40 de ori, ajungând la 164 de milioane de dolari în 2018. Felicitări”, a declarat şeful Dezvoltare Economică al USAID Moldova, Daniel Thomson.

Conform datelor International Data Corporation, companiile IT moldoveneşti contribuie la dezvoltarea unei game largi de produse americane şi din Uniunea Europeană în diferite domenii, cum ar fi fintech, automotiv şi telecomunicaţii.

„Foarte multe companii IT din Statele unite şi Uniunea Europeană îşi dezvoltă produsele folosindu-se de resursele din Republica Moldova, fapt care demonstrează o dată în plus calitatea serviciilor prestate de companiile de aici”, a declarat prim secretarul Ambasadei Suediei, Thomson Alveteg.

Potrivit experţilor, experienţa de lucru, calitatea serviciilor şi accentul pus pe mediul de lucru al angajatului sunt câteva dintre avantajele strategice de care pot beneficia companiile ce aleg să înceapă sau să extindă colaborarea lor în Republica Moldova.

În domeniul IT din ţara noastră activează aproximativ 23 de mii de specialişti, majoritatea fiind tineri cu vârste cuprinse între 25 şi 35 de ani, iar salariile acestora variază între 8.000 şi 25.000 de lei.