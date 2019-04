Ce spun astrele azi, 22 aprilie

Berbec

Potrivit obiceiului, daca nu va place de cineva, il cam puneti la pamant cu aroganta. S-ar putea sa apara insa un nou coleg, pe care sa nu-l puteti ingenunchia astfel. Si, la un moment dat, s-ar putea ca totul sa se intoarca impotriva voastra. Mai bine ati incerca sa fiti mai diplomati, caci veti avea mai mult succes. Fiti moderati in domeniile de interes pentru voi – in religie, medicina, poilitica, educatie, etc. Fanatismul nu a fost si nu va fi niciodata o solutie. Nu alegeti extreme, ci o cale moderata, de mijoc, ce poate oferi solutii viabile si bune atat pentru voi, cat si pentru cei din jur. Cu ceva mai multa putere ar trebui sa actionati in viata sentimentala, unde partenerul se cam simte ignorat si asteapta un semn de revigorare a relatiei din partea voastra.



Taur

Actiunile agresive nu sunt nici dezirabile si nici nu vor avea sanse de succes astazi. Dimpotriva, un astfel de stil de actiune va poate aduce o reputatie destul de proasta, de persoana care provoaca scandaluri, si va veti trezi evitat de cei din jur, mai ales de colegii de la locul de munca. Chiar daca aveti convingerea ca aveti dreptate, fiecare persoana are dreptul sa creada ce vrea. Nu este deloc cazul sa impuneti propriile pareri cu forta! Nici nu incercati sa gasiti defecte in altii. Priviti-va mai intai, cu atentie, in oglinda. Nimeni nu este perfect, insa uneori putina modestie nu strica. Lasati-o mai moale, caci s-ar putea sa gasiti pe cineva care va va da peste nas fara menejamente.



Gemeni

Astazi nu va fi o zi foarte fructuoasa pentru voi din punct de vedere financiar, asa ca nu va obositi degeaba in a va face cine stie ce planuri de castig. In orice caz, nu va implicati in intreprinderi financiare care presupun riscuri, pentru ca nu veti avea mari sanse de castig. Atunci cand astrele va sunt impotriva, nu aveti altceva de facut decat sa asteptati sa treaca momentele de favorabile, apoi sa incercati din nou, in zile de mai bun augur. Nici in familie nu gasiti linistea de care aveti atat nevoie, ba chiar exista si aici o stare de tensiune care va agraveaza starea generala proasta. O serie de sentimente de gelozie si posesivitate din partea partenerului, exacerbeaza, iar voi tot analizati si analizati, incercand sa gasiti cauza acestora. Pastrati-va obiectivitatea si luati initiativa in rezolvarea situatiilor cu rabdare si calm!



Rac

Implicarea voastra in diferite discutii controversate, pe parcursul zilei de astazi, va poate aduce in situatia unor adevarate confruntari cu persoane cu care nu ati dori sa va aflati in aceasta situatie. Putina diplomatie nu strica si este bine sa fiti cat mai temperati posibil, daca doriti sa pastrati aceste relatii destul de importate pentru voi. Mai ales in privinta interrelationarii familiale, trebuie, in mod necesar, sa adoptati o atitudine ponderata si sa actionati cu foarte mult tact. Probabil ca azi va veti petrece mare parte a zilei in compania colegilor de munca, apoi a familiei si prietenilor. Va place sa socializati, asa ca faptul ca veti fi inconjurat in permanenta de alte persoane nu pare sa va deranjeze prea mult.



Leu

Din pacate, ziua de astazi se anunta a fi destul de tensionata, furtunoasa chiar. Multe dintre planurile atat de minutios gandite de voi pe parcursul zilelor trecute, se vor finaliza cu esecuri, iar multe dintre sperantele si iluziile voastre se vor prabusi ca niste castele din carti de joc. Chiar daca, la momentul initial, socul v-ar putea faca sa reactionati necontrolat, mai ales daca mizele sunt mari, totusi faceti eforturi sa va reveniti. Aveti suficient sange rece incat sa va adunati gandurile si sa puneti la punct noi strategii. Trebuie sa dedicati timp familiei, prietenilor, persoanei sau persoanelor care va sunt aproape de suflet. Chiar daca trebuie sa munciti, nu evitati sa gasiti timp pentru a-l petrece cu cei apropiati. Va va face foarte bine din multe puncte de vedere, veti avea surpriza ca, dupa timpul petrecut impreuna, sa va simtiti revigorati, insufletititi, plini de energie si de idei bune.



Fecioara

Unele dintre initiativele voastre referitoare la organizarea unor activitati distractive tind sa soldeze cu un esec. Nu fiti dezamagiti! Pana la finalul zilei veti primi numeroase oferte de ajutor in aceasta privinta. Acceptati si participarea celor care se ofera si veti vedea ca veti pune la punct un program foarte atractiv pentru una dintre aceste zile de week-end. Familia asteapta o mai mare implicare, din partea voastra, in treburile domestice si nu este bine sa va dezamagiti apropiatii in aceasta privinta. Bine ca relatia cu partenerul nu pune probleme majore. Ba chiar s-ar putea sa beneficiati de sprijin real pentru a trece mai usor peste problemele de la birou. Si pentru asta veti fi recunoscatori si va veti revansa.



Balanta

S-ar putea ca, pe parcursul zilei, sa tot aveti parte de momente in care sa va ciocniti de ideile si initiativele altora, care au multe afinitati cu ale voastre. In loc sa va enervati si sa va consumati energia in acest scop deloc constructiv, mai bine cautati si vedeti ce se intampla realmente, cum evolueaza lucrurile. Din pacate, exista sanse mari ca cineva din anturajul apropiat sa faca uz de pozitia sa si sa faciliteze o scurgere de informatii. Chiar daca tradarea ar putea sa va doara cumplit, mai ales dupa descoperirea persoanei vizate, este mai bine sa taiati raul de la radacina decat sa asteptati, pentru ca deznodamanul nu va fi deloc diferit.



Scorpion

Este posibil ca astazi sa fiti angrenati intr-o serie de dispute, care nu va fac deloc placere. De obicei, nu sunteti genul care sa evite confruntarile, insa astazi nu este una dintre zilele voastre cele mai bune. Si poate ca nu ar fi deloc rau ca, in loc sa va avantati in discutii care poate nu vor avea nici un rezultat care sa conteze pentru voi, sa va retrageti si sa adoptati o pozitie cat mai neutra cu putinta. Serenitatea si linistea voastra emotionala sunt mai importante decat orice. In aceasta zi pot sa apara situatii mai putin placute. Lucrurile trebuie analizate foarte bine, pentru ca energiile sa fie consumate in mod constructiv. Poate ca nu este nevoie sa faceti atat de multe eforturi pentru a face o anumita relatie sa mearga. Rabdarea si calmul pot fi ajutoare de nadejde in aceasta situatie.



Sagetator

Chiar daca inregistrati esecuri in unele din demersurile voastre de pe parcursul acestei zile, nu este cazul sa cautati vinovatii prin alte parti. Cu atat mai mult, nu trebuie sa aruncati acuzatii in dreapta si in stanga. Ar fi o greseala enorma, care va va costa capital de incredere, precum si o serie de relatii destul de necesare pentru ca lucrurile sa va mearga bine. Nu lasati temperamentul sa preia controlul. Impuneti-va mai mult autocontrol ca de obicei, daca veti considera ca acest lucru este necesar. Relatiile cu partenerul de cuplu sunt putin tensionate si aveti nevoie de ceva mai multa diplomatie decat de obicei pentru a pune lucrurile in ordine. Daca veti face unele compormisuri si partenerul va fi dispus sa faca ceva compromisuri, asa ca este foarte posibil ca situatia sa se rezolve fara a produce efecte negative.



Capricorn

Poate ca ar trebui sa va ganditi ceva mai bine in ce actiuni sa va implicati pe parcursul zilei de astazi. Nu va lasati ademeniti cu maruntisuri, pentru ca riscati sa va consumati energiile pe chestiuni mai putin importante si sa nu mai aveti forta necesara sa interveniti asa cum v-ati fi dorit, atunci cand se va ivi o chestiune de insemnatate, cu consecinte semnificative. Este bine sa nu mizati foarte mult pe secretomanie, sa incercati sa colaborati cu cei din jur si sa lasati pe fiecare sa se desfasoare sub coordonarea voastra. Aveti insa grija cat cheltuiti, pentru ca resursele sunt limitate si aveti tendintade a cheltui cam multi banuti, se poate chiar sa fi umblat si la rezerve. Nu este o atitudine inteleapta, asa ca ar fi mai bine sa reconsiderati.



Varsator

Ar fi bine sa va reanalizati o serie de strategii de actiune, nu doar in domeniul profesional, ci si in cel personal. Daca vi se reproseaza ca sunteti prea rigizi si conservatori, atunci inseamna ca realmente exista o problema si ca trebuie sa luati masuri, nu sa lasati lucrurile sa treneze la infinit. Cu mai multa flexibilitate si adaptabilitate, este posibil sa atingeti obiective care, putin mai devreme, va pareau imposibile, foarte greu de atins. De asemenea, vi se vor deschide noi orizonturi si veti putea chiar sa ajungeti, in viitorul apropiat, la o serie de castiguri financiare la care nu ati fi sperat. Puteti sa faceti lucruri pe care vi le-ati dorit mereu, asta este important!



Pesti

Sunteti pusi pe fapte mari, v-ati trezit dis-de-dimineata cu foarte mare entuziasm, asa ca nimeni nu va poate sta in cale. Este o stare de spirit care va va fi de mare folos in indeplinirea sarcinilor din aceasta zi, asa ca nu mai stati pe ganduri si incepeti cat mai devreme, ca sa puteti termina devreme. Astrele sunt favorbaile astazi pentru socializare, pentru stabilirea de noi legaturi, asa incat nu refuzati nici o invitatie la intruniri. Cu cat cunoasteti mai multi oameni, cu atat pot sa apara mai multe oportunitati. S-ar putea sa si reinnoiti legaturi mai vechi si sa va reamintiti lucruri placute din tinerete. In familie, exista unele mici neintelegeri care va solicita interventia. Faceti acest lucru cu multa rabdare, analizati obiectiv situatiile aparute si nu lasati sa se dezvolte conflicte mai grave.