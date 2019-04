Fost președinte al CC: Modificările la legislația electorală pot fi făcute cu cel puțin un an înaintea alegerilor

Constituția Republicii Moldova nu stipulează exact condițiile în care poate fi modificat sistemul electoral, însă practica internațională spune că asemenea decizii pot fi adoptate cu cel puțin un an înainte de alegeri. De această părere este fostul președinte al CC, Alexandru Tănase, ca reacție la sesizarea deputaților independenți adresată înaltei curți.



Contactat de Vocea Basarabiei, fostul președinte al Curții Constituționale, a menționat că această regulă este aplicată și de Comisia de la Veneția: „Orice sistem electoral poate fi modificat, cu atât mai mult că în RM, nu este prevăzut de Constituție, dar este reglementat prin lege organică. Problema este în ce perioade de timp. Există Codul Bunelor Practici ale Comisiei de la Veneția în materie electorală, care constrânge Guvernele ca să nu opereze modifiări în legislația electorală cu cel puțin un an înainte de scrutin.”



Expertul în drept constituțional a mai precizat că actorii politici trebuie să aibă suficient timp la dispoziție pentru a se pregăti de campania electorală și pentru a însuși reglementările noului sistem. Tănase mai menționează că orice lege care are un impact asupra bugetului de stat, trebuie în mod obligatoriu să fie aprobată de executiv. Prin urmare, în cazul unor alegeri anticipate, Parlamentul nu poate vota o astfel de lege fără numirea unui guvern.



De asemenea, inițiativa ar trebui supusă consultărilor publice și examinată de Comisia de la Veneția.



Amintim că Blocul ACUM a înregistrat la Secretariatul Legislativului un proiect de lege privind revenirea la sistemul proporțional de vot care să fie aplicat chiar și în cazul unor alegeri parlamentare anticipate în acest an.