Familia Rusu din satul Selemet, raionul Cimișlia, se bucură de o biblitecă generoasă, oferită de Fundația Edelweiss

O rază de bucurie în familia Rusu, din satul Selemet, raionul Cimișlia. Surorile Andreea, Ionela și Lenuța se vor bucura de o bibliotecă generoasă din partea Fundației Edelweiss. Anunțul a fost făcut de fondatorul organizației de caritate, Vlad Plahotniuc.



”La Gala Edelweiss din decembrie i-am promis Ionelei Rusu o bibliotecă generoasă, cu multe cărți, care să ȋncurajeze pasiunea pentru lectură, atât ei, cât și surorilor sale. A durat ceva timp să alegem cele mai potrivite 200 de titluri, iar în aceste zile fetele au primit cadoul promis și alte lucruri de care aveau nevoie ȋn gospodărie. Ȋmi doresc ca primele lor sărbători de Paști ȋn noua locuință să fie speciale, iar Andreea, Ionela și Elena să fie fericite și să nu ducă lipsă de nimic”, a scris Vlad Plahotniuc, pe Facebook.



Acum fetița are biblioteca sa proprie, astfel cum i-a promis fondatorul Edelweiss.



“Sunt şocată pentru că eu nu am mai văzut atâtea cărţi. Doar la bibliotecă, dar nu mi-am imaginat că o să am acasă atâtea cărţi. Îmi place mult să citesc poveşti. Ele sunt mai interesante şi cu mai multe personaje”, a spus beneficiară a Campaniei de Paști „Edelweiss”, Ionela Rusu.



Reprezentanții Fundației Edelweiss le-au adus surorilor Rusu și alte cadouri. Andreea, cea mai mare fată, s-a bucurat de un aspirator, care îi va ușura grijile casnice. La fel, familia a primit un coș cu produse pentru masa de Paşte, din care nu a lipsit cozonacul și iepurașii din ciocolată. Anterior, familia a primit în dar și o casă, din partea fondatorului Edelweiss, Vlad Plahotniuc.



În fiecare an, Fundaţia “Edelweiss” desfășoară campania de Paşte, în cadrul căreia oferă familiilor nevoiașe daruri și coșuri cu produse alimentare pentru masa de sărbătoare.