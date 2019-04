Cum să mănânci fără să te îngraşi

Întrebarea pentru care multe femei caută încă un răspuns clar şi concis este: “Cum şi ce mănânc ca să nu mă îngraş?”. Cel puţin teoretic, lucrurile sunt simple: tot ce trebuie să faci este să combini alimentele corect şi să le consumi în cantităţile potrivite.



Trei mese pe zi

Porţiile de mâncare trebuie să fie corect repartizate de-a lungul unei zile, ceea ce înseamnă că cele trei mese pe zi reprezintă cheia succesului tău în procesul de slăbire. Secretul stă în a lua masa aproximativ la aceleaşi ore. Micul dejun şi prânzul trebuie să fie mai consistente, iar cina mai uşoară. Este bine să iei cina mai devreme, pentru a lăsa un interval de minimum două ore până la momentul somnului, în care să se facă digestia.



Savurează mâncarea

Este important să îţi faci timp pentru masă. O masă luată în grabă poate duce la kilograme în plus. În primul rând, atunci când mănânci în grabă, nu îi dai prilejul creierului tău să aibă senzaţia de saţietate. Prin urmare, vei simţi nevoia să mănânci tot mai mult. De asemenea, trebuie să mesteci foarte bine alimentele, pentru a-ţi favoriza digestia.



Combinaţii bune de alimente

Trebuie să existe un echilibru între tipurile de alimente pe care le pui în farfurie în fiecare zi. De aceea, este bine să îi oferi din fiecare atât cât are nevoie:: carbohidraţi şi fibre, proteine şi grăsimi. În ceea ce priveşte carbohidraţii, trebuie să fii atentă pe care alegi să îi consumi, aceştia fiind de două feluri: complecşi, cu eliberare prelungită (legume, nuci, cereale integrale, orez) şi simpli, cu eliberare imediată (dulciuri concentrate, sucuri, etc.). Recomandaţi sunt cei complecşi, deoarece furnizează corpului energie şi previn creşterile şi scăderile bruşte de glicemie, oferind o senzaţie de saţietate îndelungată.



Sfat Click!

Organismul este ca o maşinărie care funcţionează bine atunci când toate piesele sunt la locul lor. De aceea, organizează-ţi viaţa în aşa fel încât să te odihneşti suficient şi să combaţi stresul.