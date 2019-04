Comportamentul dictatorial al lui Vasile Năstase, confirmat și de alți foști angajați ai revistei Glasul Națiunii

Comportamentul dictatorial al lui Vasile Năstase, director al publicației Glasul Națiunii și fratele liderului PPDA, Andrei Năstase, este confirmat și de alți foști angajați ai respectivei instituții de presă.



Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Octavin Sergentu se referă și la modul în care Vasile Năstase a privatizat sediul revistei, în care erau subînchiriate birouri. Potrivit lui Sergentu, unul dintre aceste oficii a fost al Uniunii Tineretului din Moldova, al cărui vicepreședinte era Ion Ceban, actualmente secretar al PSRM.



Amintim că și jurnalistul Nicolae Roibu a scris astăzi, pe Facebook, că a fost maltratat fizic de Vasile Năstase, fratele liderului PPDA, Andrei Năstase.



«Eu pe Vasile Năstase n-o să-l iert niciodată pentru faptul că m-a maltratat fizic, fără nici o vină, în sediul revistei Glasul Națiunii, primul ziar cu grafie latină, el fiind deputat în primul parlament, plimbându-se cu măndrele, dar eu muncit ca un rob.! Am am muncit toată viața ca un rob, Doamnă Maria Ciobanu! Nu-ți doresc să treci niciodată prin ceea ce am trecut la Glasul Națiunii, din cauza lui Vasile Năstase!», a scris Nicolae Roibu.



Roibu mai spune că va cere revizuirea dosarului de privatizare a sediului Glasului Națiunii, care a devenit sediu al PPDA.



«Voi cere revizuirea dosarului de privatizare a sediului Glasului Națiunii, care a devenit sediu de partid pentru niște profitori! În acest sens, solicit, în mod repetat, Procuraturii Generale, examinarea dosarului în cauză!», declară jurnalistul.