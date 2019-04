Încă un mit spulberat! Nu citricele au cel mai mare conţinut de vitamina C

Vitamina C este unul dintre cei mai siguri şi eficienţi nutrienţi, având un rol bine stabilit în numeroase funcţii ale organismului. De cele mai multe ori, citricelor li se atribuie cel mai mare conţinut de vitamina C, însă există alte fructe şi legume pe care ar trebui să le consumi zilnic pentru asigurarea dozei necesare de vitamina C.



Când este preluată frecvent din surse alimentare, vitamina C înlesneşte randamentul sistemului imunitar împotriva infecţiilor, previne bolile cardiovasculare, complicaţiile prenatale, bolile oculare sau problemele dermatologice.



Chiar dacă poate fi preluată din suplimente nutritive, vitamina C se absoarbe cel mai bine în organism când provine din surse alimentare.



Alimente bogate în vitamina C

Surprinzător, nu citricele sunt alimentele cele mai bogate în vitamina C.

Iată care sunt acestea:



Ardeiul roşu. Cifrele arată că ardeii roşii conţin o cantitate dublă de vitamina C, în comparaţie cu portocalele. Nu sunt consumaţi atât de des precum citricele, deşi ar trebui. Ardeiul gras roşu este un cocktail de vitamine şi minerale esenţiale pentru funcţionarea optimă a organismului.



Kiwi. Dacă te afli în pragul unei răceli sau vrei să te recuperezi după o viroză puternică, apelează la o combinaţie de kiwi, căpşuni şi portocale. Kiwi este un aliment de baza în procesul de întărire a sistemului imunitar, în prevenţia bolilor cardiovasculare, dar şi în curele de slăbire, datorită conţinutului scăzut de glucide.



Căpşuni. Când e sezonul căpşunilor, nu ezita să le consumi. Aceste fructe delicioase au un conţinut ridicat de vitamina C şi unul scăzut de fier, ceea ce înseamnă că fierul se absoarbe foarte bine, ajutând la prevenirea sau tratarea anemiei şi oboselii.



Efecte secundare are ale excesului de vitamina C

Cantitatea în plus de vitamina C este eliminată de organism,însă prezenţa ei în corp dăunează intestinelor. Acest lucru duce la probleme gastrointestinale precum diareea sau o senzaţie persistentă de greaţă. Persoanele afectate mai pot suferi de crampe abdominale şi vomă.



Un alt efect secundar neplăcut este formarea de pietre la rinichi. De asemenea,excesul de acid ascorbic slăbeşte sistemul muscular şi provoacă insomnii. Lipsa somnului duce la oboseală cronică şi la instalarea stării de apatie de pe parcursul zilei. Dacă doza zilnică recomandată de acid ascorbic protejează împotriva apariţiei de cancer la stomac,o cantitate în exces poate intra în reacţie cu substanţele active din medicamentele împotriva cancerului şi le poate diminua efectul binefăcător. Mai mult,vitamina C are proprietăţi oxidative şi poate afecta definitiv celulele albe din organism.



Şi pielea are de suferit,mai ales dacă sunt aplicate creme îmbogăţite cu vitamina C. Pot apărea iritaţii sau înroşiri ale pielii.