Beneficiile consumului de conopidă

Conopida este o legumă recomandată pentru un stil de viaţă sănătos, reuşind să aducă organismului aportul necesar de vitamine şi nutrimente. Deşi este bogată în nutrimente, aceasta are un număr foarte mic de calorii, ceea ce o face ideală pentru persoanele care vor să slăbească.



Aport de vitamine

Conopida este bogată în vitamina C şi are o concentraţie mare de nutrienţi. De asemenea, este bogată în antioxidanţi, Vitamina C şi fitonutrienţi. Aceasta conţine fosfor, acid folic, Vitamina K, vitamina B6. Pentru a putea profita cât mai mult de toate aceste vitamine, se recomandă consumul ei crud.



Bună pentru digestie

Conopida protejează sistemul digestiv, datorită conţinutului ridicat de fibre. Acestea protejează şi stomacul şi previn dezvoltarea bacteriilor care pot duce la grave afecţiuni. De asemenea, conopida are rol de detoxifiere a organismului.



Eficientă în bolile de inimă

Este recomandat să folosiţi conopida în salate, deoarece poate ajuta în cazul bolilor de inimă, dar şi a accidentelor vasculare cerebrale.



Luptă împotriva cancerului de colon

Datorită conţinutului ridicat de fibre, conopida ajută în prevenţia cancerului de colon. Ea neutralizează acele toxine din organism care ar putea favoriza apariţie cancerului.



Cum o găteşti?

Există mai multe variante în care să găteşti conopida şi astfel, să te bucuri de toate proprietăţile ei. Încearcă să o adaugi la salate, în stare crudă, aşa îşi va păstra toate vitaminele, intacte. O poţi adăuga şi la tocăniţe, ca o legumă sau chiar ca un înlocuitor pentru carne. De asemenea, o poţi găti la cuptor, alături de alte legume.

Bine de ştiut!



100 grame de conopida gătită (fiartă) conţin:

23 kcal

1,84 g proteine

2,3 g fibre

16 mg calciu

32 mg fosfor

142 mg potasiu

44 mg vitamina C