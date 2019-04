Obiceiurile simple cu un impact major asupra sănătăţii tale. Te vei simţi extraordinar!

Uneori, câteva obiceiuri simple îţi pot îmbunătăţi considerabil starea de spirit şi au un impact major asupra sănătăţii tale. Te simţi mai bine în pielea ta, iar asta se va vedea şi la exterior. Începe dimineaţa cu câteva exerciţii fizice, dacă se poate şi în natură, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.



Iată câteva obiceiuri simple care au un impact major asupra sănătăţii tale:



Începe ziua cu puţin sport

Începe ziua cu 10 minute de sport. Pare greu, însă şi beneficiile sunt pe măsură. Exerciţiile fizice duc la eliberarea de endorfine. Foarte multe: practic, reţeta fericirii de o zi întreagă stă într-o oră de pedalat intens. Vei fi foarte veselă şi mult mai calmă întreaga zi: vei radia, pur şi simplu.

Totodată, vei ceda mai greu tentaţiilor culinare. doar gândul că te trezeşti mai repede dimineaţa să arzi caloriile dintr-un baton de ciocolată va fi suficient să te oprească după-amiaza în faţa tentaţiilor.



Petrece timp în natură

Ai observat cât de bine te simţi după o plimbare în aer liber? Oboseala parcă dispare, te bucuri de lucurile mărunte şi ai mai mult chef de viaţă. Potrivit unui studiu al Peninsula College of Medicine and Dentistry, persoanele care au activităţi în aer liber se bucură mai mult de sesiunile de antrenament decât cei care nu petrec prea mult timp afară.

Când stăm în mijlocul naturii, sănătatea noastră — şi cea fizică, şi cea psihică – are numai de câştigat. Numeroase studii au demonstrat că o plimbare prin pădure, de exemplu, alungă stresul, oboseala şi ţine depresia departe. Tot la capitolul sănătate psihică, ne ajută să avem o memorie mai bună, să avem o putere de concentrare mai mare şi să fim mai creativi.



Deconectează-te

Eşti atât de obosit încât nu mai poţi face faţă sarcinilor de zi cu zi, iar primul lucru pe care îl faci este să bei o cafea. Vezi ce alimente ar trebui să consumi atunci când eşti epuizat. Ei bine, nu uita de pauze şi nici să respiri. Dacă lucrezi într-un birou, organizează-ţi câteva pauze a câte 10 minute pentru a te bucura de lumină naturală.

Totodată, simplele exerciţii de respiraţie ajută corpul să se relaxeze şi să elimine factorii de stres. Pe parcursul a 30 de secunde, inspiră şi expiră adânc de cinci ori.



Nu uita de relaxare

Modul în care te priveşti îţi influenţează starea de spirit, dar şi modul în care te privesc cei din jur, de aceea nu uita de relaxare. Nu uita de acele activităţi care te pot ajuta să-ţi menţii buna dispoziţie, precum o vizită la salon, spa sau masaj.