Când e bine să bei apă?

Consumul de apă este foarte important şi trebuie să fie constant. Chiar dacă ai o viaţă agitată şi uneori mai uiţi să bei apă, trebuie să îţi formezi un obicei de la care să nu te abaţi. Este important să ştii când este momentul oportun să îi oferi corpului tău hidratarea de care are nevoie.



Când te trezeşti

Primul lucru pe care trebuie să îl faci dimineaţa este să bei un pahar mare cu apă călduţă. La prima oră a zilei, organismul tău este încă "adormit" şi are nevoie de ceva care să îl stimuleze. Un pahar cu apă îl va curăţa şi îl va pregăti pentru o nouă zi.



Înainte de masă

Este important să bei apă înainte de masă, deoarece apa curăţă organismul şi îl pregăteşte pentru o digestie uşoară. De asemenea, nutrienţii se absorb mai uşor şi grăsimile sunt eliminate. Este bine să bei apa cu înghiţituri mici, fără să aştepţi să îţi fie sete. Momentul ideal pentru hidratare este cu o jumătate de oră înainte de masă.



Când simţi că îţi este foame

De multe ori, se întâmplă să confunzi senzaţia de foame cu nevoia de hidratare. Crezi că ai nevoie de mâncare, când de fapt trebuie să bei un pahar cu apă, pentru că te simţi deshidratată. Dacă simţi că îţi este foame între mesele principale ale zilei, încearcă să bei un pahar de apă. Astfel, vei evita consumul caloriilor în plus şi vei avea grijă de organismul tău.



Atunci când eşti obosită

Oboseala poate să apară pe fondul deshidratării, care poate duce la încetinirea circulaţiei sângelui. De aceea, este bine să bei apă atunci când te simţi obosită şi nu mai ai energie. Astfel, vei prinde putere şi te vei simţi mai bine.