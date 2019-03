Secretul frumuseţii: cosmeticele coreene

Coreencele sunt vestite în întreaga lume pentru pielea lor superbă. Ai putea crede că natura a fost mai darnică cu femeile din Coreea de Sud, că sunt mai înzestrate decât restul, tenul lor menţinându-se într-o stare excelentă în mod natural, datorită factorilor genetici. Ei bine, te înşeli! De fapt, coreencele acordă o importanţă deosebită pielii, folosind produse inovatoare. Descoperă cosmeticele coreene pe care le poţi achiziţiona pentru a-ţi menţine frumuseţea:



BB cream

BB cream, BB este un acronim de la „blemish balm” sau „beauty balm”, care înseamnă în română „ balsam de înfrumuseţare/balsam împotriva defectelor”. Această cremă a devenit foarte popular[ datorită multiplelor beneficii pe care le oferă, precum mascarea imperfecţiunilor feţei prin colorare (similar cu un fond de ten), hidratare, protecţie solară şi efect anti-îmbătrânire, datorită ingredientelor sale (vitaminele A, E si C). BB cream nu înlocuieşte fondul de ten, dar poate fi folosită ca bază pentru acesta, înainte de aplicarea machiajului.



CC cream

Numele CC cream vine de la „color correction”, tradus prin „corectarea culorii”. Această cremă are proprietăţi similare cu BB cream, dar nuanţele sale sunt mai deschise, fiind folosită pentru corectarea roşeţii, cearcănelor, şi a altor pete de pe ten.



Măşti faciale

Cu cărbune- Măştile cu cărbunele din bambus atrag ca un magnet imperfecţiunile pielii. O astfel de mască este excelentă pentru a curăţa porii tenlui, a scăpa de punctele negre şi excesul de sebum.

Din roci vulcanice- Alte măşti excelente pentru înlăturarea punctelor negre sunt cele obţinute din roci vulcanice de pe insula Jeju.



Creme faciale

Cu anghinare – Anghinarea conţine cantităţi ridicate de antioxidanţi, benefice în lupta cu ridurile. Crema cu anghinare hidratează în profunzime. Avantajul său constă în faptul că este potrivită pentru toate tipurile de ten.

Cu extract de melc– Cremele ce au mucină de melc în compoziţie sunt ideale pentru a scăpa de semnele lăsate de acnee şi pentru uniformizarea culorii feţei. De asemenea, mucina de melc acţionează asemănător cu acidul hialuronic, întinerind tenul.



Gel pentru sprâncene

Ştii că sprâncenele îngrijite sunt extrem de importante pentru a-ţi completa look-ul. Există deja mute produse destinate sprâncenelor: creioane, kit-uri cu nuanţe pudră, gel, ceară, însă Coreea este cu un pas înainte şi la acest capitol.

Gelul peel-off pentru pigmentarea sprâncenelor, este o alternativă perfectă dacă vrei să uiţi pentru câteva zile de grija aranjării sprâncenelor. De asemenea, este ideal dacă ai nevoie de spâncene mai accentuate, dar nu vrei să le vopseşti sau să le tatuezi.



Pudră pentru buze

La prima vedere, o pudră nu pare cel mai bun produs pe care să îl aplici pe buze.

Însă pudra pentru buze se lichefiază odată ce intră în contact cu suprafaţa buzelor. Aceasta este mai persistentă decât un luciu de buze obişnuit, hidratează buzele, are o textură uşoară şi nu este lipicioasă.