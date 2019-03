Trezitul de dimineaţă te menţine slabă

Studiile arată că persoanele care se trezesc mai devreme sunt mai fericite şi fac alegeri alimentare mai sănătoase. Astfel, trezirea de dimineaţă este un prim pas spre un mod de viaţă sănătos.



Matinalii fac alegeri sănătoase



Se ştie faptul că ceasul biologic reglează ciclul metabolic, dar se pare că are un cuvânt de spus şi asupra alegerilor alimentare pe care le faci, potrivit unei cercetări publicate în jurnalul „Obsity”, editat de The Obesity Society (TOS).



Astfel, cercetătorii au observat că persoanele matinale fac alegeri mai sănătoase de-a lungul zilei, în comparaţie cu cei care se trezesc târziu.



De asemenea, cei obişnuiţi cu nopţile pierdute au tendinţa de a consuma seara mai mult zahăr, grăsimi şi acizi graşi saturaţi. Diferenţele dintre cele 2 grupuri sunt mult mai vizibile în weekend.



Persoanele care se trezesc târziu mănâncă neregulat, sar peste mese, au un somn mai puţin odihnitor, se simt mai obosiţi pe timpul zilei şi consumă cantităţi mai mari de alcool şi tutun.



Mâncatul la ore matinale reduce riscul de diabet



Când vine vorba despre lupta împotriva kilogramelor în plus, matinalii ar putea avea un avantaj în plus. Potrivit purtătorului de cuvânt a TOS, studiile anterioare au demonstrat că mâncatul la ore matinale poate ajuta la scăderea din greutate şi la reducerea riscului de apariţie a diabetului şi a bolilor de inimă.



Totodată, persoanele care au probleme cu somnul, au tendinţa de a se îmbolnăvi mai repede.