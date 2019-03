Drogurile „legale” din produsele alimentare. Și tu le consumi zilnic

Eticheta este cartea de vizită a unui produs alimentar. Ea ne îndeamnă să cumpărăm un produs în detrimentul altuia și nici nu are voie să ne mintă. Să recunoaștem! Câți dintre noi citesc etichetele produselor alimentare înainte de a le pune în coș?



Dacă nu faceți asta, ar trebui să începeți de acum. Eticheta produsului conține informații prețioase, care dezvăluie că produsul pe care îl consideri sănătos ascunde adevărate bombe.



Ce informații trebuie să conțină eticheta



Numele produsului trebuie să ne lămurească complet asupra apartenenței la o categorie alimentară sau altă. Un produs zaharos similar ciocolatei, de exemplu, dar care nu conține unt de cacao la nivelurile prevăzute de lege, nu are voie să se numească ciocolată, ci tabletă cu cacao sau cu gust de ciocolată.



Cantitatea din ambalaj trebuie să fie scrisă clar, pe față ambalajului. Iar la produsele congelate, trebuie trecut și procentul de glazură de gheață.



Producătorul sau distribuitorul trebuie să specifice datele de contact. Ei sunt răspunzători din toate punctele de vedere și trebuie să poată fi contactați la nevoie.



Ingredientele, în ordinea descrescătoare a cantității. Trebuie scrisă chiar și apă. Aditivii trebuie să figureze cu specificarea categoriei căreia ii aparțîn (coloranți, emulsifianti, antioxidanți etc.).



Termenul de valabilitate, mai precis durabilitatea minimă (la produsele cu perisabilitate redusă) sau dată limita de consum (la produsele perisabile).



Declarația nutrițională ne arată date extrem de valoroase, de la kilocalorii la proteine sau fibre. Este figurat și sodiul, sub denumirea de „sare”, chiar dacă este de origine naturală.



Condițiile deosebite în care trebuie păstrat produsul (dacă acestea există) și, eventual, unele instrucțiuni de utilizare.



Drogurile "legale" din produsele alimentare



Acordați o atenție deosebită E-urilor. Coloranţi alimentari, arome artificiale şi multe E-uri, un semn că produsul nu este deloc natural, chiar dacă poate fi sărac din punct de vedere al caloriilor. Apoi, ar trebui să ne uităm la concentraţia de sodiu, care în cazul unelor alimente este extrem de mare.



Feriți-vă de grăsimile din alimentele procesate! Acestea inhibă absorbția anumitor nutrienți și cresc nivelul colesterolului rău.



Însă cel mai nociv aliment pe care îl găsim peste tot este zahărul. De exemplu, ciocolata neagră cu peste 70% cacao, extrem de sănătoasă, poate conţine 40 g de zahăr la o tabletă de 150 de grame.



Să nu uităm nici de sare, carereţine apa în organism şi ne deshidratează.