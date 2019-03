Petru BOGATU // ACUM pe urmele lui Iurie Roșca

Moto: Nimic nu-i nou sub soare şi când crezi că ai descoperit o noutate, bagi de seamă că a spus-o altul înainte ( George Călinescu)



Când urmăresc îndărătnicia lui Andrei Năstase împotriva tuturor, înverșunarea lui fudulă, refuzul obsesiv de a negocia cu tâlharii și de a coaliza cu corupții pentru a păstra albul imaculat al blazonului său politic, am senzația de déjà vu.



Parcă le-am trăit toate acestea într-un trecut nu foarte îndepărtat.



Cum să mături o casă cuprinsă de flăcări



Unul dintre fruntașii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dumitru Alaiba, în replică la argumentul lui Igor Boțan că PSRM este un partid anti-european, repetă cu obstinație la un post TV că nu-l interesează geopolitica, deoarece colegii săi din ACUM sunt preocupați doar de lupta cu oligarhia. Asta e ca și cum chiriașii unei locuințe cuprinse de flăcări ar refuza să cheme pompierii, pentru că ei au de făcut curat în casă și nu-i interesează incendiul.



Or geopolitica este ca focul care preface-n scrum pădurile. Ca apele revărsate peste maluri care inundă ogoarele și îneacă satele. E o realitate obiectivă căreia nu-i pasă de dezinteresul tău. Dacă o neglijezi, nu te iartă.



A nu te interesa de geopolitică e ca și cum ai spune că nu-ți pasă de consecințele pactului Ribbentrop-Molotov. De ocuparea rusească a Transnistriei. De datoriile regimului separatist puse pe umerii cetățenilor de pe malul drept al Nistrului. De influența nocivă a Kremlinului în Republica Moldova. De spălătoria rusească de bani prin băncile și firmele din Chișinău. De anexarea Crimeii. De tentativele Rusiei de a-și croi drum în sudul Basarabiei până la gurile Dunării etc.



Toată lumea se interesează actualmente de geopolitică pentru a se proteja. UE și SUA impun Rusiei sancțiuni pentru invadarea Ucrainei. Legislatorii americani au dispus deunăzi căutarea banilor murdari ai președintelui Putin. Camera Reprezentanților a Congresului SUA acuză oficial Kremlinul de asasinarea lui Boris Nemțov. Parlamentul European exclude Rusia din lista partenerilor strategici.



Numai PAS-DA nu au nicio treabă cu toate acestea de parcă ar exista într-o eprubetă. „ACUM” vrea cu tot dinadinsul să măture podeaua dintr-o casă care riscă să fie făcută una cu pământul sub șenilele buldozerului rusesc.



Precursorul blocului ACUM



Cine crede însă că radicalismul orb al acumiștilor ar fi o premieră absolută, se înșală. Nu este deloc așa. Ei nu sunt originali când resping orice tentativă de dialog. Când afirmă cu nu acceptă să discute cu hoții din alte partide. Toate acestea le-a spus altul înaintea lor.



Precursorul blocului ACUM este într-un fel Iurie Roșca. Exact douăzeci de ani în urmă, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, până atunci mare luptător pentru românism, pe neprins de veste, a schimbat macazul. În 1999, a lansat o campanie furibundă numită „Mâinile curate”, o imitație nefericită a investigații judiciare „Mani pulite” din Italia.



S-a erijat într-un politician fără cusur căruia îi repugnă orice contact cu oponenții pe care-i considera de-a valma niște căzături coruptibile. A acuzat partidele alianței din care făcea parte de jafuri, fraudă și deturnare de fonduri.



Pe valul aversiunii publice generale contra corupției a ieșit de la guvernare, trecând în opoziție. S-a aliat cu Partidul Comuniștilor pentru a da jos guvernul pro-occidental chiar în momentul în care UE era dispusă să ofere Republicii Moldova, concomitent cu România, statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.



„Între un comunist și un corupt eu aleg un comunist”, își justifica Iu. Roșca cârdășia cu Vladimir Voronin într-o ședință de partid. A indus astfel ideea diversionistă cum că comuniștii, spre deosebire de democrați, nu ar fi corupți.



Astăzi blocul ACUM calcă pe urmele lui Iu. Roșca. La fel ca el, induce ideea cum că socialiștii pro-Putin ar fi mai curați decât PDM.



Pentru a rămâne „cu mâinile curate” și nu a colabora cu ”politicienii compromiși”, liderul PPCD acum douăzeci de ani a refuzat să voteze cu partidele lui Dumitru Diacov și Valeriu Matei intrarea în legalitate a Mitropoliei Basarabiei. A abandonat de fapt sprijinul pentru grupul Ilașcu, întemnițat la Tiraspol.



Exact ca blocul ACUM în zilele noastre, Iu. Roșca a scuipat pe geopolitică. I-a acuzat indirect pe americani că ar fi cumpărat prin corupere avioanele de vânătoare de la Mărculești. A sfidat Bucureștiul, refuzând tranzitarea spre Rusia pe teritoriul românesc a deșeurilor nucleare din Bulgaria.



Până la urmă, cu doar trei săptămâni înainte de semnarea unui acord de asociere cu UE, în ciuda intervenției președintelui român Emil Constantinescu și a unor demnitari europeni care l-au rugat pe Iu. Roșca să nu facă asta, PPCD, ajutat de PCRM, a dat jos guvernul. Chișinăul a pierdut șansa istorică de a prinde vagonul românesc de integrare europeană, după cum s-a exprimat Josette Durrieu, fosta raportoare a APCE pentru Republica Moldova.



Ce a fost va mai fi



Nu era zi de la Dumnezeu ca Iu. Roșca să nu repete cu obstinație: „nu negociez cu bandiții”, „niciun dialog cu corupții” ș.a.m.d. Scotea aburi pe gură împotriva tuturor partidelor proeuropene, mai puțin împotriva comuniștilor.



Cu PCRM Iu. Roșca avea o alianță informală. nedeclarată, fapt confirmat de evenimentele ulterioare. După ce în 2005 l-a votat pe Vladimir Voronin președinte, PPCD a devenit practic satelitul PCRM.



O coaliție mascată cu socialiștii caută în prezent și blocul ACUM care anunță că nu va discuta cu PSRM crearea unei majorități parlamentare, dar îi propune partidului lui Putin la Chișinău să voteze niște inițiative legislative vizând demiterea unor înalți funcționari. E sută la sută metoda lui Iu. Roșca de fentare a legislației și de înșelare a opiniei publice.



Campania „Cu mâinile curate” de acum două decenii a netezit drumul lui Vladimir Voronin și partidului său pro-rus spre putere. În opt ani de guvernare comunistă Republica Moldova a fost aruncată cu zece ani înapoi în istorie.



S-au suprimat județele și autonomia locală. Au fost înghețate relațiile cu România. Fusese interzisă sintagma „limba română” la radioteleviziunea de stat. Sub Voronin oligarhia, cleptocrația și corupția la nivel înalt au capturat statul. A început marele exod al populației sărăcite peste hotare.



Fanatismul îndârjit al blocului ACUM, vrând-nevrând, plagiază la ora actuală încrâncenarea lui Iurie Roșca de odinioară și poate să se soldeze cu aceleași consecințe dezastruoase. Istoria riscă să se repete.



Ce a fost va mai fi, vorba Ecleziastului, iar ce s-a făcut se va mai face! Nu este nimic nou sub soare!