OPINIE: În caz de anticipate, PD poate acumula mai mult chiar decât la 24 februarie

,,Analiza” politică din Republica Moldova poate fi pusă pe aceeași policioară cu analiza de laborator a unui pacient moldovean. Unii ,,experți” declarau, după adoptarea sistemului mixt de vot, că acesta favorizează în primul rând PSRM-ul. Mă întrebam atunci de unde atâta ,,mărinimie” la Vlad Plahotniuc și ziua de duminică a reconfirmat ,,apetitul” său politic”, scrie, într-o postare pe facebook, Alexandru Bujorean, fost candidat în alegerile parlamentare în circumscripţia Leova.



Potrivit lui, „astăzi, aceiași experți declară că PD-ul s-ar teme de anticipate”. „Dacă acest sistem de vot nu este abrogat, în oricare conjunctură politică, iar alegerile anticipate au loc într-o zi cu alegerile locale, atunci PD-ul poate acumula un scor cu mult mai mare decât la 24.02.2019. Peste 700 de primari din aproximativ 900 localități se află sub controlul lor direct. Având unul din cele mai mari ratinguri în stat conform sondajelor, ținînd cont că fiecare din ei va înainta liste de la 9 la 43 de candidați la funcția de consilier local (toți sub 3 trandafiri sălbatici), suplimentar având listele pentru consiliile raionale și serviciile desconcentrate subordonate politic, acești primari vor genera o victorie zdrobitoare a tuturor forțelor care se declară anti-regim”, notează Alexandru Bujorean.



El menţionează că „sunt primari impuși și dependenți de PD, dar mulți, foarte mulți, pur și simplu s-au autoidentificat cu acesta, iar ce s-a întâmplat pe 24 februarie în circumscripțiile uninominale este de-a dreptul îngrozitor și a dovedit avântul aleșilor locali în dorința de a conserva și menține actuala putere”.



„Pot fi blamat pentru această declarație dar ceea ce am văzut la 60 de secții de votare în ziua alegerilor (iar eu am văzut multe în 11 ani), mă face să cred că fiecare al doilea alegător din zona rurală a Moldovei este pasibil de a fi corupt. Cel puțin votul acestuia este. Sărăcia naște indiferența. De acest lucru trebuie să țină cont toți cei care vor vorbi din numele poporului, îndeosebi în următoarele 3 luni”, mai notează Alexandru Bujorean.