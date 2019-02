Ce spun astrele azi, 28 februarie

Berbec

Astazi ar trebui sa va feriti de acele persoane care sunt mult prea dragute cu voi; in cele mai multe dintre cazuri, este vorba de falsitate sau doar de interese ale acelor persoane in legatura cu voi. Va fi o zi dominata de dualitate, pe parcursul careia este foarte posibil sa fiti raniti psihic destul de puternic, daca nu veti fi suficient de atenti la ceea ce se petrece in jurul vostru. Perspectivele de stabilire a unor relatii sentimentale de lunga durata sunt apropape nule, desi veti avea parte de intalniri numeroase astazi. Din pacate, per ansamblu, se poate spune ca, de dimineata pana seara, transparenta va fi puternic alterata in contextul astral al acestei zile, iar tradarea incepe sa-si faca simtita prezenta din ce in ce mai ascutit.



Taur

Furia s-ar putea sa va orbeasca astazi, punandu-va in situatii ingrate pe care, mai devreme sau mai tarziu, va trebi sa le limpeziti. Rabufnirile emotionale va pot da multe batai de cap, asa ca trebuie sa va pastrati macar un dram de luciditate; actionati cat mai mult rational si cat mai putin facand uz de sentimente. In familie, veti fi solicitati sa interveniti mai mult ca de obicei, fapt care nu va pica deloc bine, atata vreme cat sunteti destul de bulversati psihic; daca veti alege sa va auto-izolati, lasandu-i pe toti ceilalti in ceata in ceea ce va priveste pe voi si starea voastra de spirit, atunci veti face o alegere totalmente negativa. In plan profesional, creativitatea, atuul vostru cel mai important, va fi la cote scazute, mai ales din cazua furtunilor emotionale care vor domina ansamblul acestei zile.



Gemeni

Pare ca ati atins un nivel de intelegere mult mai profund, insa exprimarea voastra pare, mai degraba, confuza si lipsita de logica; daca exista chestiuni care va scapa, chiar si partial, nu faceti pe interesantii, incercand sa dati impresia ca le cunoasteti pe toate. Fiti ponderati in atitudini si discutii si, mai mult de cat atat, ascultati si opiniile altor persoane avizate sa faca diverse comentarii legate de domeniul pus in discutie. Nu induceti, in mod voit, in eroare, persoanele din jurul vostru, in privinta aspectelor in care sunteti implicati, numai pentru a obtine avantaje, deoarece lucrurile ar putea sa se intoarca, foarte rapid, impotriva voastra. Nu este o chestiune de "daca", ci o chestiune de "cand" se va intampla acest lucru.



Rac

Uneori, prietenii se mai arata dispusi sa va suporte si unele iesiri mai neplacute, mai ales daca va cunosc bine si stiu cat valorati, in zilele voastre bune; totul este sa nu depasiti nici voi prea mult limitele, pentru ca este posibil sa cauzati si dezechilibre in relatiile cu acestia. In relatia de cuplu, este bine sa vorbiti deschis si fara ascunzisuri, daca doriti ca lucrurile sa se pastreze in limite de normalitate; daca vreti ceva mai mult de la aceasta relatie, atunci va trebui ca si voi sa dati ceva mai mult. Veti fi foarte motivati in munca voastra, lucru care va este de mare folos in atingerea obiectivelor stabilite; atentie la riscurile asumate in proiectele laborale; calculati-le cat mai bine si evitati-le pe cele mult prea mari, ale caror consecinte nu le puteti vizualiza asa cum trebuie.



Leu

Se pare ca astazi sunteti intre ciocan si nicolava, intr-o atmosfera extrem de incarcata, de nociva; este de inteles agitatia care va va domina toata ziua. Din pacate, exista sanse mari sa fiti coplesiti de multimea problemelor profesionale, dar si personale. Cu siguranta veti avea nevoie de ajutor si nu va permiteti sa afisati mandrie, din aceasta perspectiva; apelati la persoane de incredere, care sa fiti siguri ca vor fi alaturi de voi si nu va vor cauza si mai multe probleme. Stresul zilei isi va spune, din plin, cuvantul, asa ca este foarte posibil sa va confruntati cu efecte fizice serioase, cu potential de dezechilibru. Va trebui sa gasiti debusee care sa va ajute sa va



Fecioara

Chiar daca sunteti constienti de faptul ca sunteti la un punct de turnira al vietii voastre, sunteti ingrijorati, deoarece nu prea stiti ce va poate astepta dupa colt. Contextul astral va incurajeaza sa reluati sau sa consolidati legaturile cu persoane apropiate voua; nu fiti prea mandri, in privinta acestor chestiuni; beneficiile luarii initiativei se vor dovedi neasteptate. Din pacate, mai ales in plan profesional, astazi nu veti fi la adapost de furtuni, nici daca veti vrea; a sta la adapost ca sa vedeti incotro merg lucrurile nu este o optiune. Ca urmare, singura cale este sa interveniti energic, chiar daca asta va solicita eforturi in plus.



Balanta

Nu aveti timp de pierdut pentru a va dovedi voua insiva si celor din jur de ce sunteti capabili; contextul astral va incurajeaza sa iesiti in fata si sa va desfasurati. Din pacate, relatiile interpersonale scartie si, prea multa vanitate din partea voastra ar putea dauna si mai mult. Sunteti in pericol de a periclita relatii la cladirea carora munciti de foarte multa vreme; de aceea, nu trebuie sa va lasati prada impulsurilor, ba chiar sa va controlati mai mult ca de obicei. In plan personal, unele schimbari bruste ale liniei de actiune s-ar putea sa va lase cam dezorientati; insa, cum nu sunteti genul care se pierde cu firea, aveti toate sansele sa reactionati in timp util, astfel incat sa limitati eventuale pagube.



Scorpion

V-ar placea, poate, mai multa libertate in relatia de cuplu, dar nu stiti cum sa aduceti subiectul in discutie, cum sa va faceti cunoscute intentiile; ar fi bine sa nu umblati cu ocolisuri, ci sa treceti direct la subiect, in asa fel incat sa nu se inteleaga altceva dintr-un comportament de eschiva. O discutie deschisa poate avea mai multe sanse de succes, chiar daca nu ar urma un scenariu ideal. In plan profesional, unele chestiuni ar putea sa va puna in incurcatura, nu pentru ca nu aveti competentele necesare, ci pentru ca nu sunteti intr-una din zilele voastre bune, in care sa puteti transforma chiar si unele esecuri in rezultate pozitive.



Sagetator

Puteti sa va eschivati de la rezolvarea unora din sarcinile de astazi, insa altele sunt stringente si, daca veti alege sa le amanati, s-ar putea sa aveti probleme. Chestiunile financiare devin, la un anume moment din zi, problematice; trebuie sa invatati sa faceti economii, altfel riscati sa ajungeti in dificultate din punct de vedere material. Juniorii decid sa ridice probleme "existentiale" pentru ei, astazi si, nu de putine ori, veti fi pusi in incurcatura. Dialogul cu acestia se va dovedi dificil; aveti impresia ca sunteti permanent confruntati cu provocarile acestora. Va trebui sa gasiti puterea sa adoptati un ton conciliant si sa va impuneti multa, multa rabdare.



Capricorn

Sunteti gata sa puneti in discutie status-quo-ul, sa faceti pasi in a schimba ceva din ceea ce doriti sa aduceti mai aproape de forma imaginata de voi. Nu va lipseste indrazneala, insa exista pericolul de a deveni nesabuiti la un anume moment, in euforia desfasurarilor, iar acest lucru poate transforma totul intr-o chestiune extrem de nociva. In familie, trebuie sa aveti grija, de asemenea, sa nu exagerati cu criticile; unele persoane s-ar putea satura de-atat pisalogeala. Va agitati foarte mult, inclusiv pentru probleme marunte, care au impact nesemnificativ asupra activitatii voastre; de aceea, surmenajul ar putea sa ajunga sa va afecteze starea de sanatate.



Varsator

Astazi veti simti nevoia de a fi singuri; nu este vorba de a va instraina de cei din jurul vostru, ci de a petrece ceva timp departe de toti si de toate, pentru a va aduna gandurile si a analiza mai obiectiv diverse strategii pentru viitor. Din punct de vedere emotional, va fi o zi dificila, cu multe suisuri si coborasuri; aceasta stare de spirit nu va va ajuta prea mult sa progresati. Profesional, va lipseste inclusiv motivatia; in plan personal, multe din chestiunile domestice pur si simplu nu va intereseaza, iar acest dezinteres sigur ca va starni tensiuni in relatia de cuplu. In mod suprinzator, tensiunile ar putea sa dispara in momentul in care acceptati realitatile ca atare si va deplasati in acelasi timp cu ele.



Pesti

Daca aveti copii, va veti simti foarte apropiati de acestia, pe parcursul acestei zile. Anumite imprejurari va fac complici cu acestia, va ajuta sa ajungeti pe aceeasi lungime de unda si sa comunicati foarte usor. Veti reusi sa le castigati increderea, iar acest lucru este un mare atu pentru voi. Climatul sentimental ar putea fi mai putin fericit; unele neintelegeri cu partenerii de relatie ar putea sa va tulbure linistea dorita, in zona personala a vietii voastre. Manifestarea sentimentelor nu se va putea face atat de usor. Legitimarea legaturilor de cuplu ar putea sa se loveasca de unele obstacole. Veti fi pusi in fata unor conventii sociale absurde, pe care nu le agreati deloc, darmite sa le mai si puneti in practica. Aveti grija de voi insiva ceva mai mult; spiritul de sacrificiu nu ajuta prea mult, daca aungeti in situatia de a va pierde autonomia de miscare, de gandire, de actiune.