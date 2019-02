15 alimente care previn diabetul și ard grăsimile

Numărul persoanelor care se luptă cu greutatea este în creștere. Acestea încearcă să găsească o metodă utilă și eficientă de a slăbi.



Dar pentru a slăbi, trebuie să faci alegeri sănătoase și exerciții în mod regulat. Când vine vorba de o dietă sănătoasă, este important să știi ce alimente ard grăsimile și previn diabetul. În acest fel, vei echilibra nivelul zahărului din sânge și vei ajuta corpul să ardă mai ușor grăsimea în exces. Iată ce alimente ar trebui să incluzi și tu în dieta ta!



Ce alimente care previn diabetul și ard grăsimile ar trebui să incluzi în dieta ta?



1. Curcumă

Această plantă are o listă lungă de avantaje pentru sănătate, inclusiv puterea de a echilibra zahărul din sânge. În plus, va scădea inflamația, durerile și va reduce la minimum riscul de îmbolnăviri.



2. Ceapă și usturoi

Aceste două legume vor gestiona toleranța la glucoză și sensibilitatea la insulină. Au și proprietăți antifungice, antibacteriene, antivirale și antioxidante.



3. Ghimbir

Similar cu turmericul, ghimbirul este benefic pentru reducerea nivelului zahărului din sânge. Este benefic și pentru sănătatea sistemului digestiv.



4. Alge

Conform unui studiu din 2008, algele marine sunt perfecte pentru reducerea nivelului zahărului din sânge. De asemenea, te vor ajuta să te lupți cu excesul de greutate.



5. Avocado

Bogat în grăsimi sănătoase, acest fruct delicios va echilibra nivelul de insulină și de zahăr din sânge. Te va proteja de hipertensiunea arterială, de accidentele vasculare cerebrale și de bolile de inimă.



6. Nuci și semințe

Indiferent dacă este vorba despre fistic, semințe de floarea-soarelui sau de dovleac, îți faci o favoare dacă le consumi în mod regulat. Aceste gustări sănătoase sunt delicioase și reprezintă o modalitate foarte bună de a reduce poftele, echilibrând în același timp glicemia.



7. Fasole

Printre numeroasele sale beneficii se numără capacitatea de a regla insulina și glucoza, așa că asigură-te că introduci fasolea în dieta ta.



8. Legume crucifere

Varza de Bruxelles și broccoli te pot ajuta să scazi riscul de diabet și să reduci inflamația excesivă din corp.



9. Legume cu frunzele verzi

Spanacul, varza kale și toate celelalte legume cu frunzele verzi au un conținut bogat de minerale, antioxidanți, vitamine, fibre și fitonutrienți. Cu un conținut scăzut de calorii și mare de substanțe nutritive, sunt perfecte pentru persoanele care vor să mănânce sănătos și să slăbească. În plus, reduc riscul de diabet de tip 2.



10. Fructe de pădure

Știai că fructele de pădure au un indice glicemic scăzut, care este perfect pentru diabetici? Acestea echilibrează nivelul de zahăr din sânge, diminuează rezistența la insulină și încurajează pierderea în greutate.



11. Oțet de mere

Ai nevoie de oțetul de mere mai mult decât ai putea crede. Când îl consumi înainte de masă, acesta poate să reducă nivelul de glucoză de după masă cu 34%.



12. Cafea

Un studiu realizat de Universitatea din California a concluzionat că un consum regulat de cafea poate reduce riscul de diabet zaharat de tip 2.

Dar evită zahărul atunci când bei cafeaua, iar corpul tău îți va mulțumi.



13. Ulei de cocos

Acest ulei uimitor va echilibra zahărul din sânge, va regla nivelul de colesterol, va stimula scăderea în greutate și va reduce inflamația din corp.



14. Ulei de măsline

Grăsimile monosaturate din acest ulei pot reduce riscul de boli cardiace, cancer de colon, astm și diabet. Un studiu recent a descoperit că uleiul de măsline poate reduce riscul de diabet de tip 2 cu 50%. De asemenea, este perfect pentru echilibrarea nivelurilor de lipide, a rezistenței la insulină și a zahărului din sânge.



15. Cacao

Dacă vrei să slăbești și să mănânci alimente delicioase, ai nevoie de cacao. Numeroase studii scot în evidență capacitățile sale de vindecare, inclusiv capacitatea de scădere a riscului de diabet, de a slăbi și de a regla rezistența la insulină.