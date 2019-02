Cofeina nu te ajută să slăbești

Unele suplimente alimentare care conțin cofeină susțin că acest compus ajută la reducerea poftei de mâncare. Alte cercetări au sugerat că ar putea accelera metabolismul.



Însă se pare că aceste afirmații nu se ridică la nivelul zvonurilor. Potrivit unui nou studiu publicat în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, cofeina nu are niciun efect asupra pierderii în greutate. Cu alte cuvinte, nu te ajută să slăbești. Iată cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie!



Credeai că te ajută să slăbești cofeina? Este un mit

În cadrul studiului, cercetătorii au recrutat 50 de adulți sănătoși cu vârstele cuprinse între 18 și 50 de ani, iar o zi pe săptămână, timp de trei săptămâni, acestora li s-a cerut să meargă la laborator dimineața pentru a bea un suc cu cofeină sau alternativa placebo. Băutura oferită la laborator se împărțea în trei variante: nu conținea deloc cofeină, conținea echivalentul a 120 de mililitri de cofeină sau a 240 de mililitri. Participanților nu li s-a spus ce băutură au primit de fiecare dată, dar până la sfârșitul experimentului au încercat fiecare dintre cele trei băuturi.



La jumătate de oră după ce au consumat sucul, participanților li s-a prezentat micul dejun, unde li s-a permis să mănânce cât de mult și-au dorit. Apoi, au fost trimiși acasă și instruiți să documenteze tot ce au mâncat în restul zilei, folosind un instrument online. Aceștia au înregistrat, de asemenea, apetitul pe tot parcursul zilei.



Cercetătorii au descoperit că persoanele care au consumat băutura cu o doză mică de cofeină au mâncat cu aproximativ 10% mai puțin la micul dejun decât cei care au consumat băutura fără cofeină sau cea cu o doză mare de cofeină.



După ce au consumat băutura cu o doză mică de cofeină, participanții au mâncat în medie aproximativ 650 calorii la micul dejun de tip bufet, după consumarea băuturii fără cofeină au consumat în medie 721 calorii, iar cei care au băut sucul cu o doză mare de cofeină au mâncat în medie 715 calorii. Niciun participant nu a raportat o schimbare a apetitului în funcție de câtă cofeină a consumat.



În afara laboratorului, cercetătorii nu au descoperit diferențe semnificative la nivelul apetitului participanților sau cantității de alimente consumate pe tot parcursul zilei în funcție de cantitatea de cafeină consumată.



Aceștia au constatat, de asemenea, că indicele de masă corporală al participanților nu a avut niciun efect asupra apetitului lor sau a cât de mult au mâncat aceștia.



Constatarea că această substanță, cafeina, poate avea un efect mic asupra consumului de alimente la scurt timp după ce este consumată, dar efectul dispare rapid, sugerează că are efecte tranzitorii slabe asupra consumului de energie. Cofeina nu este un inhibitor eficient al apetitului. În schimb, studiul consolidează importanța bunelor obiceiuri alimentare și nu se bazează pe ajutor pentru piederea în greutate sau pe practicile nesănătoase.