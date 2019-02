Exerciții pentru menținerea creierului în formă. Plictiseala, un mare inamic

Dacă nu știați, plictiseala este pentru creier ce este sedentarismul pentru corpul uman. Pe scurt, plictiseala este un mare inamic pentru creierul uman. Drept urmare, specialiștii au conceput o serie de exerciții pentru mentinerea creierului în formă. Specialiștii susțin că și creierul, ca tot corpul, are nevoie de întreținere. Pentru asta ai nevoie de o serie de exerciții concepute special pentru antrenarea creierului. Așa il vei păstra sănătos și funcțional. Mai ales că procesul de îmbătrânire crește riscul deteriorării memoriei.



„Sănătatea creierului include o dietă echilibrată, cu puţine grăsimi, cu puţin colesterol şi bogată în antioxidanţi“, spune, pentru început dr. Robert Bender, director medical la Johnny Orr Memory Center and Healthy Aging Institute, în Des Moines, Iowa, SUA, citat de everydayhealth.com



Sfaturi pentru menținerea creierului în formă

În primul rând, avem nevoie de o nutriție bună și exerciții fizice regulate. Acestea ajută sănătatea vasculară și protejează țesutul cerebral. E important să evitați plictiseala. Trebuie să vă ocupați timpul liber cu exerciții care stimulează gândirea și activitatea cerebrală.

„Creierul vrea să înveţe lucruri noi. Atunci când creierul este pasiv, se manifestă o tendinţă de atrofiere“, mai spune dr. Bender, adăugând că unii cercetători consideră că oamenii sunt mult mai predispuşi la demenţă atunci când tratează cu indiferenţă lucrurile din jurul lor.



Televizorul, nociv pentru creier

Sedentarismul şi activităţile pasive – precum statul în faţa televizorului ore în şir, în fiecare zi – poate fi în detrimentul sănătăţii creierului, pe termen lung. La fel se întâmplă și în cazul persoanelor care se plictisesc des.



Sfatul specialiștilor pentru sănătatea creierului

Potrivit unei cercetări publicate în 2014 în revista australiană PLOS Medicine, jocurile nu sunt extrem de eficiente în îmbunătățirea performanței creierului. Trebuie să îl antrenăm în lumea reală, nu virtuală.

„Aproape orice sugestie prostească poate funcţiona. Condusul către casă pe un alt traseu, perierea dinţilor cu cealaltă mână. Creierul funcţionează prin asocieri, ceea ce explică de ce ne este mai uşor să memorăm versurile unui cântec şi redăm mai greu versurile dacă melodia lipseşte, aşadar cu cât sunt implicate mai multe simţuri, cu atât mai bine“, dă asigurări dr. David Eagleman, expert în neuroştiinţe şi profesor asistent la Baylor College of Medicine, în Houston, Texas.

„Jocurile simple precum Sudoku şi cele care implică cuvinte sunt foarte bune, la fel ca şi benzile desenate în care sunteţi provocaţi să găsiţi lucruri diferite de la o imagine la alta”, este de părere dr. John E. Morley, director al Diviziei de medicină geriatrică de la Universitatea St. Louis, autorul volumului „Ştiinţa de a rămâne tânăr“.



10 exerciții pentru creier



1. Testaţi-vă memoria

Faceţi o listă cu articole care trebuie cumpărate de la magazin, lucruri de făcut sau orice altceva vă vine în minte şi memoraţi-o. După o oră sau două verificaţi cu ce aţi rămas, ce vă mai aduceţi aminte. Puneţi pe listă articole cât mai provocatoare posibil pentru o stimulare mental mai mare.



2. Faceţi loc muzicii

Învăţaţi să cântaţi la un instrument muzical sau alăturaţi-vă unui cor. Studiile au arătat că învăţarea a ceva nou şi complex pe o perioadă lungă este ideală pentru creierul care îmbătrâneşte.



3. Rezolvaţi mintal exerciţii de matematică

Găsiţi soluţiile problemelor sau exerciţiilor fără a utilize creionul, hârtia sau computerul. Şi pentru a face lucrurile şi mai dificile încercaţi să faceţi asta în timp ce mergeţi pe stradă.



4. Luaţi lecţii de bucătăreală

Învăţaţi noi reţete. Gătitul implică mai multe simţuri – mirosul, pipăitul, vederea şi gustul, care implică diferite zone ale creierului.



5. Învăţaţi o limbă străină

Ascultarea şi cititul implicate în această activitate stimulează creierul. Şi mai mult decât atât, vocabularul bogat reduce riscul de declin mental.



6. Vizualizaţi cuvintele

Silabisiţi cuvintele şi încercaţi să găsiţi noi cuvinte care încep şi se încheie cu aceleaşi două litere.



7. Desenaţi o hartă din memorie

După ce vă întoarceţi acasă dintr-o vizită într-un loc nou, încercaţi să desenaţi o hartă a zonei. Repetaţi exerciţiul de fiecare dată când ajungeţi într-un loc nou.



8. Provocaţi-vă gustul!

Când mâncaţi, încercaţi să ghiciţi ingredientele din mâncare, incluisv condiemntele cele mai subtile sau plantele aromate.



9. Îmbunătăţiţi abilităţile mână/ochi

Implicaţi-vă într-un nou hobbt care presupune abilităţi motorii de fineţe, precum tricotatul, desenatul, pictatul sau asamblatul unui puzzle.



10. Învăţaţi un sport nou – yoga, golf sau tenis

În acest fel, mintea şi corpul vor fi deopotrivă stimulate. Curând oamenii vor înţelege că pot lua măsuri care să le păstreze creierul sănătos, la fel cum pot lua măsuri pentru prevenirea bolilor cardiace, este speranţa specialistului.