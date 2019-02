Ți-e poftă de ciocolată sau de pâine? Iată ce încearcă organismul să-ți transmită

Poftele alimentare nu sunt doar mofturi, ci organismul încearcă să-ți transmită ceva.



Apetitul exagerat pentru anumite alimente indică anumite carențe din organism, ar trimiterea unor astfel de ,,mesaje” are rolul de a restabili echilibrul de minerale, vitamine sau nivelul de energie al organismului.



1. Pofta de ciocolată

Este e frecventă mai ales în rândul femeilor şi teoriile care o explică sugerează atât deficienţa de magneziu, cât şi schimbările bruşte de dispoziţie. Dacă nu vreţi, totuşi, să vă compromiteţi silueta, cea mai indicată este ciocolata neagră pentru că are mai puţine grăsimi şi face bine inimii.

,,Dulciurile sunt alimente care creează dependenţă şi dacă mâncăm astfel de alimente, pofta reapare. Însă, dacă mâncaţi fructe, legume sau paste integrale, nu mai apare acea poftă irezistibilă de dulce’’, este de părere expertul în nutriţie Gheorghe Mencinicopschi. Pofta de dulce poate fi asociată şi cu diabetul de tip II.



2. Pofta de carne

Aceasta apărea din cauza gustului său plăcut, dar poate trăda şi o lipsă de proteine, mai ales în urma unor activităţi fizice şi intelectuale intense.



3. Pofta de paste sau de pâine

Aceasta poftă poate indica o posibilă depresie. Carbohidraţii ajută la eliberarea serotoninei (hormonul fericirii) în organism, iar o dietă bogată în proteine şi săracă în carbohidraţi poate duce la schimbări de dispoziţie. Pentru o dietă echilibrată şi sănătoasă, cele mai indicate sunt pastele integrale.



4. Pofta de oleaginoase

Nucile, migdalele, alunele sunt bogate în grăsimi nesaturate, iar dorinţa de a consuma aceste alimente poate semnala existenţa unor afecţiuni generate de carenţa acizilor graşi nesaturaţi (boli de inimă, colesterol crescut, sau hipertiroidie).

,,Poate să indice carenţa şi necesitatea organismului de a-şi reechilibra aportul de acizi graşi esenţiali’’, a adăugat expertul în alimentaţie Gheorghe Mencinicopschi.



5. Pofta de sărat indică lipsa de sodiu din organism

Corpul tău stă prost la capitolul minerale. Studiile din domeniu au descoperit că femeile cărora le este întotdeauna poftă de mâncăruri sărate au carenţe de calciu şi potasiu. Consumul de sodiu duce la o creştere temporară a nivelului de calciu din sânge, păcălind astfel organismul.



6. Pofta de fructe

Este semnul carenței de enzime, vitamine și minerale. Cum se mănâncă corect fructele? La 2 ore distanță de orice masă, deci ca gustare sau puteți înlocui una dintre mesele principale cu una doar din fructe, preferabil pe cea de dimineață. Iar fructele de pădure sunt cele mai indicate.