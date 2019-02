Terapia cu ulei CBD. Beneficii pentru sănătate

Vrei să dormi mai bine? Vrei să scapi de durere, stres, anxietate și să te simți mai relaxat? Cu ajutorul unui produs fabricat din cânepă – ulei CBD – poți avea un remediu excelent la astfel de probleme și pentru alte multe tipuri de boli. Planta canabis a fost folosită de foarte mult timp în scop medicinal de către diferite popoare.



Terapia cu ulei CBD - beneficii

Ajută în tratamentul insomniei, constipației, epilepsiei, durerii, anxietății, mâniei și altor boli, tulburări psihice și exemplele pot continua.



Ulei de canabis - beneficii pentru sănătate

Uleiul CBD ajută în ameliorarea simptomelor de anxietate și depresie. Beneficiile canabidiolului au fost studiate de cercetători și în domeniul stresului, nervozității, anxietății și depresiei. Concluzia a fost că acest ulei natural are efect antidepresiv, relaxant, calmant.



S-a demonstrat faptul că uleiul de canabis are un impact bun asupra substanțelor chimice din creier, de aceea este folosit în diferite tratamente. Uleiul stimulează neuronii din hipocampus, astfel reduce anxietatea, îmbunătățește memoria și capacitatea de concentrare.



Uleiul CBD are efect calmant și relaxant, dacă se leagă de receptorii TRPV1 poate reduce inflamația, durerea și poate normaliza temperatura corpului. Consumul de canabis este eficient mai ales pentru tratamentul durerii, de aceea produsele din canabis sunt folosite în numeroase cazuri în oncologie.



Uleiul CBD are compuși care acționează la nivelul sistemului nervos central, în regiunile cerebrale implicate în percepția durerii, dezvoltării cognitive.



