Ce spun astrele azi, 16 februarie

Berbec

Aveti incredere in propria intuitie astazi, in propriul sistem de valori, pentru ca va va duce pe calea cea buna. Nu contati prea mult pe cei din jur pentru realizarea proiectelor pe care vi le-at propus; detineti toate elementele pentru a lua deciziile potrivite si masurile imediate care se impun. In plan profesional, este foarte posibil sa aveti parte si de unele turbulente, cazuate de invidii din partea unor colegi; unele momente ar putea fi chiar benefice, pentru ca veti afla, in mod clar, care va sunt adversarii, de cine trebuie sa va feriti. Manifestati mai multa atentie fata de partenerul de relatie; eforturile voastre vor fi rasplatite.



Taur

Relatia cu cei din jur va fi putin zbuciumata, mai ales daca veti cere prea mult de la acestia; va trebui sa va analizati propriile posibilitati si sa va ajustati solicitarile in functie de acestea. Aveti mare grija la cheltuielile neprevazute, care va pot dezechilibra serios bugetele. Excesele, de orice fel, ar putea sa aiba consecinte costisitoare; inclusiv glumele nepotrivite trebuie evitate, pentru a nu va distruge perspective pe care le-ati construit cu greu, in ultimul timp. Pentru cei singuri, dragostea este posibil sa apara de unde se asteapta mai putin. Nu va fi vorba despre pasiuni salbatice, insa sansele sunt mari sa fie vorba despre relatii de viitor, pentru o parte dintre voi.



Gemeni

Perceptiile voastre vor fi mai ascutite astazi, instinctul in alerta, asa ca veti reusi sa vizualizati mai clar solutiile problemelor cu care va confruntati si mijloacele prin care puteti ajunge mai usor la aceste rezultate pozitive. Colaborarea cu partenerii de munca va fi un factor hotarator in reusitele voastre de astazi; nu veti reusi sa faceti prea multe de unii singuri, asa ca, daca va incearca individualismul, ar trebui sa va ganditi de doua ori. Mai ales ca munca in echipa este si favorizata de contextul astral existent. Aveti de ales: ori impartiti victoria si cu altii, ori va alegeti cu un rezultat nul. Alegerea nu este prea dificila, nu?



Rac

Nu este rau sa va asumati unele riscuri calculate astazi, reusind sa obtineti castiguri destul de substantiale. Atentie! "Riscuri calculate" este cuvantul-cheie. Contextul astral va impulsioneaza spre implicarea in chestiuni mai indraznete; nu ar fi bine, insa, sa va implicati in cine stie ce afaceri dubioase, cu riscuri necunoascute. Norocul nu va fi de partea voastra, in acest caz. O anumita intamplare ar putea sa va rascoleasca, din punct de vedere sentimental; daca simtiti nevoia, discutati cu cineva apropiat despre emotiile care va incearca. Nu va inchideti in sine, incercand sa rezolvati singuri; va fi mult mai greu sau, in unele cazuri, imposibil.



Leu

Veti avea o predilectie spre excentrisme, astazi, ceea ce-i va uimi pe cei care va cunosc mai bine; din cand in cand, insa, va puteti permite si unele copilarii, astfel incat sa iesiti cumva din rutina de zi cu zi. Reactiile voastre vor fi destul de imprevizibile, pentru un caracter atat de previzibil ca al vostru; veti trece de la entuziasm si exuberanta la sentimente vecine cu depresia, iar acest lucru nu va face deloc bine psihicului vostru. Acest carusel de emotii nu va fi benefic pentru partea de productivitate a vietii voastre; proiectele de amploare vor trebui sa astepte zilele in care puterea voastra de concentrare se va normaliza.



Fecioara

Daca va asteptati ca norocul sa va surada, in privinta carierei voastre, s-ar putea sa nu asteptati in zadar. Daca insa, va bazati doar pe noroc, fara sa depuneti si voi eforturile de rigoare, este foarte posibil ca lucrurile sa va iasa exact pe dos. Pentru cei care aveti probleme cu kilogramele in plus, acum este momentul sa incercati un stil de viata mai sanatos, sa va alimentati corect si sa respectati orele de odihna. Adoptati un tonus pozitiv, straduiti-va sa stabiliti o cat mai buna comunicare cu cei din jur, astfel incat sa va animati psihic si sa va dezvoltati sufleteste. Ganditi-va doar la lucrurile bune pe care vi le-a oferit viata pana acum, priviti partea plina a paharului si cu acest tonus, veti fi, mult mai apreciati de cei din anturaj.



Balanta

Unele temeri pentru situatia voastra financiara s-ar putea sa va tulbure inca de la inceputul zilei. Lucrurile, in plan profesional, nu vor merge chiar cum v-ati fi dorit, astfel incat este normal sa va ganditi si la consecinte. Totusi, daca este vorba de chestiuni importante, ati putea privi lucrurile dintr-o perspectiva optimista, gandindu-va ca ar fi bine sa fie vorba doar de pierderi banesti. In orice caz, nu este bine sa adoptati o atitidine negativista, ci sa incercati sa vedeti mereu parte plina a paharului; astfel veti reusi sa gasiti mai usor rezolvari problemelor si veti trece mai usor peste dificultati; daca mai beneficiati si de spirjinul apropiatilor, atunci lucrurile vor fi si mai bune.



Scorpion

Relatiile cu cei dragi vor fi profund influentate de dispozitia in care va veti afla; cu cat veti fi mai expansivi, mai deschisi, mai comunicativi, cu atat relatiile in acest cadru se vor desfasura in bune conditii si va vor conferi implinire. Este o perioada favorabila pentru aporfundarea relatiilor sentimentale, pentru a gasi repere in legatura cu deciziile ce s-ar putea lua, in aceasta directe, pentru viitor. Daca va confruntati cu unele probleme ceva mai dificile, ar trebui sa studiati mai indeaproape chestiunile respective si sa observati cu atentie detaliile acestora; uneori, mici elemente fara importanta pot ajuta la gasirea unor solutii neasteptate.



Sagetator

Astazi veti avea perioade de introspectie, in care va veti pune intrebari despre sensul vietii si in legatura cu proiectele voastre de viitor; in timp ce treceti in revista unele erori de judecata si actiune, este bine sa trageti invatamintele necesare pentru ca lucrurile sa mearga mai bine pe viitor. Daca nu veti adopta un comportament responsabil in ceea ce priveste cheltuielile, este foarte posibil sa va confruntati cu unele probleme financiare. Nu faceti investitii riscante, pentru ca nu veti avea sorti de izbanda, iar pierderile pot fi importante. Climatul astral de astazi este potrivit pentru a va reorganiza viata sentimentala, astfel incat sa corespunda cu ceea ce va doriti pentru acest moment.



Capricorn

Aveti mare grija astazi, caci ispitele apar la tot pasul, iar unora dintre ele va fi greu sa le rezistati. Fie vi se propun tot felul de investitii financiare, care mai de care mai volatile si mai riscante, de care ar trebui sa va tineti cat mai departe posibil. Fie se poate sa fiti ispititi in plan sentimental, punandu-va in pericol relatia prezenta sau casnicia. Nu faceti pasi sub presiunea momentului, pe care sa-i regretati mai tarziu. Sta in puterea voastra sa va mentineti luciditatea, pentru a va depasi slabiciunile. Analizati foarte bine raportul riscuri-beneficii si abia mai apoi actionati. Inclusiv in viata profesionala, este bine sa fiti mai degraba prudenti, decat indrazneti astazi.



Varsator

Astazi va simtiti impulsionati, din punct de vedere financiar, chiar daca aveti unele temeri in legatura cu o eventuala respingere; climatul astral de astazi sugereaza ca nu ar trebui sa va fie frica sa va puneti inima in prima linie. Va fi mai usor sa va exprimati sentimentele, decat sa le tineti pentru voi. Din fericire, sinceritatea voastra va intalni receptivitate, mai ales daca nu veti face presiuni pentru a obtine un raspuns. Lasati lucrurile sa vina de la sine si nu veti fi dezamagiti. Relatia cu partenerul trebuie gestionata cu inteligenta, daca doriti sa o mentineti la standarde corespunzatoare. In plan profesional, rabdarea va fi cea care v-ar putea aduce castiguri in bani si experiente pentru viitor.



Pesti

Simtul realitatii poate fi usor distorsionat astazi, ceea ce va pune in pericol de a lua decizii nu foarte potrivite, in unele situatii. Daca simtiti ca nivelul de concentrare va cauzeaza probleme, ar trebui sa amanati luarea unor decizii hotaratoare pentru momente cu auspicii mai favorabile. Daca exista probleme in relatia de cuplu, ar fi bine sa luati initiativa de a lamuri lucrurile, mai ales daca acestea treneaza astfel de mai multa vreme. Nu are nici un rost sa mentineti in stand-by o situatie despre care considerati ca nu va avea niciodata finalitatea pe care v-o doriti. Acordati-va ceva timp sa va descarcati de toate elementele negatve care va afecteaza viata in acest moment si incercati sa va incarcati pozitiv pentru zilele urmatoare.