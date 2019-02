Ce obiceiuri au oamenii sănătoși. Acestea țin bolile la distanță

Probabil că ai întâlnit și tu oameni care par a avea o imunitate de oțel. Iată care este secretul. Aceste obiceiuri țin bolile la distanță și alungă depresia.



Dorm bine

Studiile arată că sistemul imunitar are de suferit atunci când nu dormim suficient noaptea. Somnul oferă corpului șansa de a înlătura oboseala și de a face reparațiile necesare unei bune funcționări. Deși problemele de la muncă ne țin uneori în priză sau rămânem blocați pe butonarea telefonului la ore târzii, e bine să ne facem un orar pe care să-l respectăm în cât mai multe zile și care să includă 7-8 ore de somn în fiecare noapte.



Consumă vitamina C din natură

Un inamic redutabil al răcelilor, care poate atât să le prevină, cât și să le scurteze durata dacă deja s-au instalat, vitamina C se găsește în cantitate considerabilă în: kiwi, citrice, căpșuni, ardei gras roșu, ardei iute, pătrunjel, legume verzi cu frunze, usturoi.



Se plimbă

Când mergem în lumină naturală, ne creștem nivelul de vitamina D, necesară prevenirii diabetului, a osteoporozei sau a depresiei. E greu să ai parte de aer curat atunci când locuiești într-un oraș mare, dar 15-20 de minute de mers pe jos zilnic sunt mult mai bune decât statul pe scaun în autobuz sau în mașina personală. În weekend, o plimbare în parc sau o drumeție la pădure ne va ajuta nu doar să ne dezmorțim oasele și să ne creștem buna dispoziție, ci și să ne creștem rezistența la atacul virușilor.



Beau apă și ceaiuri de plante

Procesul natural de detoxificare a corpului are loc în ficat. Pentru ca acesta să funcționeze bine, e indicat să reducem alcoolul și să bem suficientă apă (simplă, cu o felie de lămâie sau cu câteva frunze de mentă) și ceaiuri de plante neîndulcite. Dimineața, ne putem îndrepta spre o cană cu ceai verde, care ne va aduce și energie și ai cărui antioxidanți vor ține bolile la distanță, iar seara putem să apelăm la un ceai de mușețel, care va înlătura anxietatea și insomnia.



Se vaccinează

Gripa poate să ducă la spitalizare și, în cel mai rău caz, la moarte. Așa că e bine să fim precauți, mai ales dacă ne încadrăm în grupele de risc: vârstnici, copii, femei însărcinate, bolnavi cronic. Chiar dacă nu ne numărăm printre persoanele aflate la risc, vaccinul antigripal e cea mai bună metodă de protecție împotriva gripei.