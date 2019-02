„Sângele verde”, elixirul care îți reface sănătatea

Sucul de iarbă de grâu este o băutură cu prorpietăți extraordinare: ține bolile la distanță, îți curăță organismul și îți dă energie. În plus, conține toate mineralele de care omul are nevoie și vitamine, A, complexul de vit. B, C, E si K.



Beneficii



Excelent detoxifiant pentru organism

Folosit într-o dietă raw, dar nu numai, sucul din iarbă de grâu este un excelent detoxifiant, facilitând eliminarea din organism a toxinelor și grăsimilor în exces. Mai mult, sucul din iarbă de grâu este unul din cei mai puternici detoxifianti pentru ficat, cu mult mai bun decât sucul de morcovi, de exemplu.



Reduce îmbătrânirea prematură

Sucul din iarbă de grâu conține până la 70% clorofilă, iar asta înseamnă că protejează organismul împotriva factorilor cancerigeni. Cum se întâmplă asta? Clorofilă conține enzime și superoxid dismutaza, o enzima care conține cupru și care se regăsește în celulele mature de sânge. Această enzima ajută, printre altele, la prevenirea procesului de îmbătrânire prematură.



Are proprietăți antiseptice

Beneficiile antiseptice ale clorofilei erau lăudate și recunoscute încă din 1940. Într-un articol publicat în revista „American Journal of Surgery”, doctorul Benjamin Gruskin recomandă clorofilă pentru tratarea următoarelor afecțiuni: îndepărtarea mirosurilor neplăcute, vindecarea rănilor, grăbirea vindecării grefelor de piele, vindecarea infecțiilor urechii, tratarea inflamațiilor colului uterin sau reducerea febrei tifoide.



Îmbunătățește aspectul pielii

Sucul din iarbă de grâu îți face pielea mai curată și mai luminoasă. Pe lângă faptul că îl bei, acest minunat suc poate fi folosit că un demachiant natural. Este suficient să torni suc verde peste corp atunci când faci baie și să lași să acționeze timp de 15 minute. Clătește apoi cu apă rece.



Mod de prepare:



Se iau 2-3 pumni de grâu și se pun într-un borcan. Se spală bine cu apă, apoi se lasă la înmuiat în apă de izvor 24 ore, timp în care mai învârtiți de 2-3 ori.



După acest timp de 24 ore se clătește bine, după care se scurge apa și se lasă așa 3 zile cu un ziar deasupra. În aceste 3 zile, grâul se clătește de 3 ori pe zi. După aceste 3, zile grâul ar trebui să încolțească.



Din acest moment, grâul poate fi așezat pe un pat de pământ nechimicalizat, bob lângă bob și chiar bob peste bob de 1 deget, peste care se presară un strat subțire de pământ, încât să astupăm grâul. Se udă o dată dimineață din abundență, iar seară doar stropiți sau pulverizați apă peste el. Încet, încet grâul încolțește și iarbă se ridică încet încet în sus. Aproximativ în 1 săptămână, iarba ajunge la 10-15 cm înălțime când este gata tăiat și de stors.



Se taie o mâna de iarbă cu ajutorul unei foarfece se introduce în storcător și se obține sucul.



Iarba de grâu este prezentă pe piață și sub formă de pulbere. Pulberea de iarbă de grâu – obținută din iarbă de grâu uscată și pulverizată – e bună, dar nu este atât de eficientă ca sucul proaspăt. Gradul ei de eficiență se ridică la doar 2% din eficiența sucului proaspăt de iarbă de grâu, consumat în 15 minute de la preparare.