CENZURĂ la Jurnal TV! Vezi interviul care așa și nu a mai apărut pe postul controlat de Țopa și Platon

Vicepreședintele Partidului Democrat din Moldova, Andrian Candu, a vorbit marți cu un reporter al postului JurnalTV, la Rezina, despre starea drumurilor din țară. Jurnalista a fost interesată și de autocarul defectat al Caravanei electorale a PDM, iar Andrian Candu a răspuns deschis la toate întrebările. Totuși, niciun cuvânt din cele relatate de fruntașul PDM nu a fost dat pe post de televiziunea controlată de oligarhii condamnați Platon și Țopa și care promovează exclusiv binomul PAS-PPDA. Noi facem altfel de politică. Astfel a comentat Candu situația legată de acest interviu.



Din acest motiv, interviul cu o durată de aproape cinci minute a fost făcut public de către Andrian Candu.



Din imagini se vede că vicepreședintele PDM a dat mâna cu reporterul și cameramanul de la Jurnal TV și i-a invitat să meargă peste tot cu democrații, la întrunirile cu cetățenii, inclusiv în autocarul cu care se deplasează Caravana.



Reproducem mai jos conținutul acestui interviu care așa și nu a apărut la Jurnal TV:

AC: Împreună cu directorul acestui magazin de materiale de construcții și cu permisiunea proprietarului, ne-am văzut și cu angajații acestui magazin. Mai devreme ne-am întâlnit cu cei de la fabrica de confecții și urmează să mergem la casa de cultură, unde ne vom vedea cu toți cei care vor să vină să discute cu noi. Vorbim și despre cetățeni, pur și simplu, e intrare liberă pentru toți, inclusiv pentru dumneavoastră. Vă invităm cu mare drag. Veniți?



JTV: Da



AC: Perfect, ne vedem acolo, a spus Andrian Candu, care apoi a dat mâna reporterului și cameramanului de la Jurnal TV.

Andrian Candu i-a întrebat pe jurnaliști despre impresiile lor, dacă au filmat drumuri, la care a primit un răspuns afirmativ.



AC: Și cum, sunt drumuri bune?



JTV: Foarte bune

Reporterița de la Jurnal TV l-a întrebat pe Candu dacă autocarul folosit anterior s-a defectat din cauza drumului.



AC: Nu, de fapt, din ce am fost informați noi dimineață, e o problemă la schimbătorul de viteză. Este același șofer care a fost cu noi în toată perioada respectivă. A trebui să schimbăm autocarul pentru ziua de astăzi (marți – n.r.), vedeți că el nu are niciun semn de identificare că ar fi al partidului (democrat – n.r.), noi călătorim anume cu autocarul partidului, cu Caravana Partidului Democrat, să fim vizibili, să ne vadă oamenii, să ne putem opri, să discutăm cu ei. Sperăm foarte mult că va fi reparată cutia de viteze.



JTV: Acesta este un autocar mai vechi și nu este atât de confortabil, cum vă simțiți?



AC: Dar nici acela nu era tare confortabil



JTV: Din poze vedeam altceva



AC: Bine, eu am fost întrebat de cineva dacă fotoliile sunt cu masaj. Eu nu am văzut așa autocare. Prima dată am auzit că s-ar putea să fie așa autocare. Nu, autocarul cela este, într-adevăr mai nou, este mai confortabil, dar și acesta este un autocar și noi avem nevoie de fapt pur și simplu de transport dintr-o localitate în altă localitate. Și, dacă vreți, apropo, vă invităm în acest autocar sau în autocarul pe care sperăm foarte mult că o să-l avem chiar de mâine.



JTV: Cum vi se par Dvs. Drumurile, sunt bune?



AC: În general, în țară, cu regret, încă multe trebuie de făcut și de investit în drumuri, tot ceea ce înseamnă infrastructură nu doar la nivel de drumuri, dar și la nivel de infrstructură de gazificare, conductă de apă. Evident că sunt foarte multe drumuri care trebuie făcute, nemijlocit, în localități. Dar proiectul Drumuri Bune pentru Moldova, care a fost promovat de Partidul Democrat și de Guvernul Republicii Moldova a ținut anume de acei 1600 de km în localități, mai mult, preponderent, în sate. Și noi avem la ora actuală sate care pentru prima dată în istoria lor au un drum asfaltat. Zilele acestea am fost în mai multe sate din mai multe raioane și, inclusiv, în Florești, în Drochia, în Telenești sau Sângerei, în sate. Haideți să vă dau un exemplu. Satul Petrunea din raionul Glodeni, un sat de 100 de ani, care niciodată nu a avut un drum asfaltat. Niciodată. Și acum au un drum asflaltat de aproape un km, care unește toate obiectele de menire socială. Vorbim de grădiniță, de școală, au bibliotecă, au muzeu, casă de cultură, primărie. Și acum copilașii, bătrânii, toți locuitorii pot să se deplaseze pe asfalt, fără să umble toată ziua în noroi, așa cum era.



JTV: Dar despre cele care au fost reparate, dar pe urmă s-au stricat?

AC: Cele care au fost reparate și care la ora actuală au găuri sau sunt cu deteriorări, contractele au fost semnate în așa fel cu antreprenorii, că ei garantează calitatea. Respectiv, tot ceea ce ei au reparat, acum ei sunt obligați să repare fără investiții suplimentare (din partea statului – n.r.). În baza contractelor a fost reținută suma de până la 20 la sută din valoarea contractului ca o garanție ca în cazul în care se identifică lucrări proaste, urmează să facă lucrări suplimentare.