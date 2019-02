Vladimir Cebotari: Membrii organizaţiilor teritoriale ale PDM au primit instrucţiuni clare de comportament în campania electorală

Membrii organizaţiilor teritoriale ale Partidului Democrat din Moldova au primit instrucţiuni clare de comportament, în actuala campanie pentru alegerile parlamentare. Faptul a fost confirmat de şeful staff-ului electoral al PDM, Vladimri Cebotari, în cadrul unui briefing de presă.



Astfel, democraţii au primit indicații să evite orice agresiune fizică ori verbală la adresa concurenților şi să evite orice distrugere intenționată a materialului electoral al opoziției.



“Am elaborat mai multe ghiduri de comportament, dar am simplificat şi mesajul în această perioadă. Am distribuit materiale instructive, simple, cum ar trebui să se comporte în campania electorală. Am făcut indemn la calm, respect faţă de toţi şi să respecte inclusive oponenţii politici”, a declarat Vladimri Cebotari.



Amintim că presa a prezentat astăzi instrucțiunile primite de organizațiile teritoriale ale PDM.



Instrucțiunile interne au fost trimise săptămâna trecută, când au existat mai multe atacuri asupra candidaților de acest gen, iar democrații le cer membrilor săi să dea dovadă de corectitudine maximă pe motiv că „PDM va câștiga aceste alegeri”, iar „opoziția este slabă și se victimizează”.

„Toți înțelegem că e o perioadă tensionată, când depunem mult efort, lucrăm mult pentru ca PDM să câștige aceste alegeri. Suntem optimiști că vom avea cel mai mare scor din istoria partidului, lucru confirmat de toate sondajele. Opoziția este slabă, nu are mesaj, nu are acțiuni cu care să convingă cetățenii. Noi avem ce spune oamenilor, avem fapte bune pentru țară, pentru cetățeni. Opoziția nu are și ca ei să intre în gura oamenilor, se victimizează. Noi nu trebuie să le dăm niciun motiv celor din opoziție ca să se victimizeze”, se arată în mesajul prezentat ca o indicație a conducerii partidului, citat de zugo.md.



În acest scop, toți membrii de partid au primit indicații să evite orice agresiune fizică ori verbală la adresa concurenților; să evite orice distrugere intenționată a materialului electoral al opoziției. Democrații mai sunt atenționați că reprezentanții opoziției vor recurge la provocări, dar că membrii de partid trebuie să le răspundă calm, dar să filmeze cu telefonul orice tentativă de provocare din partea opoziției și să transmită la staff înregistrarea video.



În același timp, orice incident în care a fost aplicată forța fizică, au fost deteriorate bunurile ori au fost împiedicate întâlnirile cu alegătorii trebuie comunicate și poliției, prin depunerea unei plângeri.



