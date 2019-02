Spirulina, alga miraculoasă ce alungă oboseala și te ajută să slăbești

Spirulina este o microalgă de culoare verde-albăstrie, una dintre cele mai vechi forme de viaţă de pe Pământ, care a ajutat la producerea oxigenului timp de milioane de ani. Este renumită pentru aroma intensă şi pentru bogăţia în nutrienţi, motiv pentru care a fost catalogată ca “superaliment”. Tu știi la ce folosește?



Cel mai des este utilizată în prepararea băuturilor proaspete şi naturale, în batoane energizante şi ca supliment alimentar natural, însă ar fi bine să ştii că, administrată zilnic, spirulina este capabilă să îţi redea vitalitatea şi starea de sănătate optimă.



Spirulina este bogată în:



- Proteine: 50-70% din greutatea totală



- Lipide: 6% din greutatea totală



- Glucide: 7-14% din greutatea totală



- Vitaminele A, B1, B2, B3, B6, B12, D, E, K, acid pantotenic, biotina, acid folic



- Minerale: mangan, cupru, fier, zinc, seleniu, fosfor, calciu(de 26 de ori mai mult decât laptele)



- Acizi grași esențiali: Omega 3 şi Omega 6



- Antioxidanți: clorofilă, care contribuie la detoxifierea organismului şi întărirea sistemului imunitar



- Toţi cei 8 aminoacizi esenţiali pentru organism (izoleucina, leucina, lizina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofanul şi valina)



Spirulina are un conţinut ridicat de proteine vegetale (50-63%) - de trei sau patru ori mai mare decât cel întâlnit în carnea de peşte sau cea de vită - şi multiple vitamine (depăşeşte cu 3-4 ori cantaitatea de vitamina B12 întâlnită în ficatul de animale) care lipsesc în mod normal în cazul unei diete vegetariene.



Te ajută să slăbești

Printre cele mai importante şi benefice efecte ale spirulinei pentru sănătate (în cazul consumului regulat al acestei plante) se regăseşte, fără îndoială şi pierderea în greutate. Scăderea numărului de kilograme se va face natural, iar corpului îi vor fi furnizate toate vitaminele importante, aminoacizi şi substanţe nutritive pentru organism, precum şi proteinele necesare.

Spirulina nu conţine zahăr şi carbohidraţi. Această acţionează că un inhibitor puternic al apetitului şi reduce considerabil greutatea corporală, în timp.

Desigur, consumul de spirulină trebuie însoţit de o dietă sănătoasă, naturală, în care se poate consumă ceai verde şi alte produse alimentare ce pot contribui la o scădere sănătoasă şi treptată în greutate.



Beneficii în alergie, rinită, imunomodulare

Au fost multe studii care au spus că spirulina are proprietăţi imunomodulatoare, inhibând eliberarea histaminelor din mastocite. Într-un studiu recent, anumitor indivizi li s-a administrat zilnic timp de 12 săptămâni fie placebo, fie spirulină. Studiul a arătat că o doză crescută de spirulină are un rol protector pentru rinita alergică. Un alt studiu realizat în Turcia a mai arătat şi că spirulina atenuează simptomele rinitei alergice: congestia nazală, mâncărimea, strănutul şi cursul nasului.



Combate oboseala cronică

Spirulina a fost promovată ca fiind alimentul viitorului cu nutrienţi excepţionali care oferă energie organismului. Anumite polizaharide din componenţă ( ramnoza şi glicogenul) plus anumite grăsimi esenţiale sunt uşor absorbite de celulele umane ajutând la eliberarea rapidă de energie.

Mai mult, spirulina creşte numărul latobacililor sănătoşi din intestine, ajutând producerea vitaminei B6 care, de asemenea, creşte nivelul de energie.