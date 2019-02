Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker: Uniunea Europeană nu va renegocia Acordul Brexit

Uniunea Europeană nu va redeschide negocierile pe tema Acordului Brexit, a afirmat miercuri seară Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, precizând că îi va transmite acest lucru joi premierului britanic Theresa May, informează site-ul agenţiei Reuters.



"Brexit nu este o chestiune bilaterală între Republica Irlanda şi Marea Britanie", a declarat Jean-Claude Juncker în cursul unei conferinţe de presă organizate alături de premierul irlandez, Leo Varadkar.



"Este o problemă europeană, de aceea nu putem accepta ideea redeschiderii negocierilor pe tema Acordului de retragere a Marii Britanii din UE. Clauza de garantare pentru frontiera nord-irlandeză este parte a Acordului şi nu putem redeschide negocierile pe această temă". Theresa May "ştie că reprezentanţii Comisiei Europene nu sunt dispuşi să redeschidă problema", a precizat Juncker.



Premierul Marii Britanii, Theresa May, a reiterat marţi, în cursul unei vizite în oraşul nord-irlandez Belfast, angajamentul de a evita reintroducerea controalelor vamale la frontiera dintre provincia britanică Irlanda de Nord şi Irlanda, în contextul Brexit. "Reafirm angajamentul de a realiza o ieşire din UE care să asigure că nu va fi reinstituită frontiera concretă între Irlanda de Nord şi Irlanda. Acest angajament este de neclintit", a declarat Theresa May, subliniind că va face eforturi pentru a modifica Acordul Brexit în scopul reconfigurării garanţiilor privind frontiera irlandeză.



Uniunea Europeană intenţionează să aplice controale vamale la frontiera dintre Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord în cazul în care Marea Britanie va părăsi Blocul comunitar fără un acord privind viitoarea relaţie bilaterală.



După ce Camera Comunelor a respins Acordul Brexit, Theresa May a cerut Uniunii Europene renegocierea proiectului, deşi Bruxellesul a exclus această posibilitate.