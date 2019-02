(video) Mesajul lui Iliușa Plămădeală pentru diaspora: „Ați crezut în Roșca și Filat, acum în Maia și Năstase.”

Videobloggerul Iliușa Plămădeală, autorul canalului de pe Youtube „The Duck Show”, în ajun de alegeri a venit cu un apel către alegătorii atât din țară, dar mai ales pentru cei din diasporă. Acesta spune că nu e cazul să își creeze moldovenii idoli din politicieni pentru că există foarte multe precedente care ar fi trebuit să învețe cetățenii țării noastre despre faptul că încrederea ar trebui câștigată mai greu de către politicienii noștri.



Vloggerul își roagă spectatorii să facă un exercițiu de imaginație și să își amintească despre Iurie Roșca, care avea o groază de fani înrăiți și fanatici, care strigau în piață ode națiunii românești, ca mai apoi să voteze pentru Voronin, despre care tot el spunea că e sursa tuturor problemelor din țară.



A urmat apoi anul 2009, majoritatea spuneau că trebuie de votat PLDM, PL și AMN (partidul lui Serafim Urechean), orice partid numai nu PCRM. Pentru că mai rău ca cu ei nu se poate întâmpla. Ilie Plămădeală spune că putem ușor să ne dăm seama că și atunci am greșit. Pentru că nu putem spune cu certitudine că în această perioadă situația s-a schimbat foarte mult spre bine. Unele voci afirmă mai multe de atât că situația de pe vremea PCRM era una mai benefică.



Vloggerul amintește despre flashmobul „Fă un bine țării” în cadrul căreia, toți influencerii, formatorii de opinie cu spume la gură rugau cetățenii să voteze pentru partidele pro-europene, în special PLDM. Slogaul era „Întâi îi votăm, apoi cerem socoteală”, aceste de fraze veneau în același timp cu furtul ultimului bănuț din miliard.



„La noi este totul alb și negru, dacă nu te supui majorității, ești numit „râs”. La noi ori ești de acord și faci fix ca noi, ori ești de-a lui Plaha. Am ajuns în anul 2019 și nu am învățat nimic. Suntem aproape să călcăm pe aceeași greblă ca și altădată.” spune vloggerul pe pagina sa.



Tânărul ne sfătuie să le cerem socoteală politicienilor cărora dorim să le dăm votul și să o facem insistent. Trebuie de puși sub semnul întrebării, în special ar fi cazul lui Andrei Năstase, la adresa căruia într-adevăr există dubii, mai ales când e vorba la comportamentul lui cu jurnaliștii care nu sunt de la Jurnal TV și reacția sa la critică. Alt candidat la care există întrebări este Dumitru Alaiba, care a lucrat la guvern atâta cât i-a convenit, la Valeriu Munteanu, Octavian Țâcu și mulți alții care au fost prin alte partide politice precum PLDM și PL.



Ilie Plămădeală se întreabă, „De ce nimeni nu are curajul să spună toate aceste lucruri? Poate pentru că toți se tem că societatea le va sări în cap? Poate pentru că atunci când cineva se gândește să pună la îndoială puritatea liderilor noi, oamenii încep să facă spumă la gură și să arunce cu insulte. Acest lucru se întâmplă pentru că suntem prea naivi, la fel cum am fost în 2005, 2009 și 2014.”