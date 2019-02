Lidera PAS-ului (greșit, aș spune eu), Maia Sandu, care a fost și ministrul “școlilor închise”, încearcă să ne convingă de faptul că nu a distrus chiar atât de multe școli și că alții ar fi de vină. O tactică lașă și nedemnă.A făcut lucrul urât mirositor, dar acum aruncă vina pe umerii altora. Vorba proverbului – nici usturoi nu a mâncat și nici gura nu-i pute.



Într-o postare pe rețelele de socializare, pune mâna în foc că ea a distrus doar 73 de școli. Doar? Și ne îndeamnă să punem punct subiectului.



Dar vorba din popor, punct și de la capăt. Ca să vedem exact se s-a întâmplat în țară, am făcut apel la datele disponibile pe site-ul Biroului Național de Statistică, la care face referință și Maia Sandu. Și surpriză, cifrele nu mint, dar, se pare, o face într-un mod grosolan liderul PAS-ului (greșit, aș spune eu).



Conform statisticilor disponibile, în 2011 (anul de până la venirea Maiei Sandu în fruntea Ministerului Educației) în țară erau înregistrate 1489 de școli, iar în 2016 (anul de după plecarea Maiei Sandu de la minister) în țară mai erau 1323 de școli. Adică 166 de școli au dispărut. Bine. Ca să nu apară unele comentarii, să comparăm exact anii 2012 și 2015. Deci, în 2012, în țară erau 1460 de școli, iar în 2015 – 1347 de școli. Adică au fost lichidate exact 113 de școli. Observați diferența? Doamnă lider al PAS-ului (greșit, aș spune eu), știu că vă lăudați cu doar 73 de școli distruse, dar, vă rog, cu încă 40 de școli lichidate și copii trimiși pe drumuri ce facem, în cârca cui le puneți? Or, Dvs. numărați doar școlile unde ați fost personal și ați pus lacătul la ușă?



Dar dacă tot ne-ați invitat la numărătoare, am decis să vedem cum stau cifrele chiar din anul în care a devenit șef de Guvern boss-ul Dvs., condamnatul la pușcărie Vlad Filat. Surpriză! În anul 2009, când Filat și-a pus ministrul lui la Educație, în țară erau 1526 de școli, iar în 2015–1347. O diferență de 179 de școli distruse.



Statistica e statistică, nu ai cum să o ascunzi!