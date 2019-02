VIDEO Chirtoacă îi cere lui Năstase să se retragă din Blocul ACUM şi PPDA: „În condiţiile în care are 7 milioane furate, nu are dreptul să candideze”

Liderul PL, Dorin Chirtoacă, în continuare îl acuză pe Andrei Năstase că a „furat” 7 milioane de euro de la statul Republica Moldova, atunci când acesta a câştigat la CEDO un dosar împoriva Guvernului de la Chişinău, în perioada în care ar fi reprezentat din postura sa de avocat innteresele lui Victor Ţopa.



„Ţopa este problema, pentru că Năstase niciodată nu a spus că a fost avocatul lui Ţopa. El spune că a fost avocatul companiei germane „Unistar ventures", despre care el spune că ar aparţine unor nemţi. Din 21 ianuarie şi până astăzi, eu îi cer să-mi prezinte acei nemţi (...)



Dumnealui de două săptămîni nu este în stare să spună cine sunt proprietarii, pentru că proprietar este naşul său de cununie”, a declarat Dorin Chirtoacă la dezbaterile electorale de la ProTV Chişinău. Potrivit lui Chirtoacă, compania germană care a cumpărat în anul 2000 compania de stat „Air Moldova” s-a prezentat ca fiind una germană, dar în realitate ar fi gestionată de Victor Ţopa.



Mai mult decât atât, Chirtoacă susţine că tranzacţia respectivă a fost de 2.5 milioane de euro, bani proveniţi din Moldova, dintre care 1 milion de euro ar fi fost credit neperformant luat de la Banca de Economii. „Domnul Năstase trebuie să se retragă din ACUM şi din Platforma DA, pentru că el compromite Blocul ACUM prin acestă hoţie de 7 milioane.



Eu înţeleg că în suburbia 33 ar putea fi votat cum a fost votat în vară la localele din Chişinău, dar în condiţiile în care are 7 milioane furate, nu are dreptul să candideze”, a spus Chirtoacă. Amintim că, recent, Andrei Năstase a respins aceste acuzaţii şi a afirmat că Dorin Chirtoacă a lansat aceste atacuri la comanda lui Vlad Plahotniuc, pentru a scăpa de închisoare.