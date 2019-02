Alimente care nu expiră niciodată! Le poți păstra ani întregi

Este important să ții cont de termenul de valabilitate atunci când cumperi și folosești un produs alimentar, dacă nu vrei să riști să te trezești cu probleme de sănătate. Există însă și câteva alimente care nu expiră niciodată. Dacă sunt depozitate corect, ele pot fi consumate ani întregi și nici nu-și vor pierde proprietățile și valorile nutriționale.



1. Oțetul de mere

Când este ferit de razele directe ale soarelui, oțetul de mere își păstrează proprietățile și poți fi sigur că nu va expira niciodată.



2. Mierea

Își poate schimba culoarea și se poate zaharisi, dar mierea este bună pentru consum chiar și după sute de ani, atunci când este depozitată într-un recipient închis ermetic.



3. Orezul

În catacombele egiptene s-au descoperit depozite de orez, care încă era bun pentru consumul uman! Așadar, e clar că pentru orez nu există dată de expirare. Atenție, însă! Păstrați-l departe de umezeală!



4. Sarea

Atunci când este ferită de umiditate, sarea este „nemuritoare”. Și de ce n-ar fi, dacă e vorba de o piatră sfărâmată?



5. Sosul de soia

Dacă sticla în care este depozitat nu a fost deschisă niciodată, sosul de soia este valabil la nesfârșit. În schimb, atunci când recipientul a fost deschis, sosul de soia are o valabilitate destul de scurtă.



6. Zahărul

La fel ca mierea, atunci când este depozitat într-un recipient închis ermetic, zahărul alb, brun și cel pudră nu se strică niciodată.



7. Fasolea boabe, uscată

Când este ferită de dăunători, fasolea boabe nu are termen de valabilitate. E adevărat că se va fierbe mai greu și există posibilitatea să nu se înmoaie complet, dar valoarea nutrițională nu se schimbă, indiferent de timpul petrecut pe raftul cămării.



8. Cafeaua instant

Dacă o depozitați în congelator, cafeaua instant poate fi păstrată pentru totdeauna.



9. Siropul de arțar

Dacă îl păstrați în congelator, siropul de arțar nu are dată de expirare.



10. Băuturile tari

Nu trebuie să vă grăbiți să terminați o sticlă de băutură tare, pentru că alcoolul tare nu expiră niciodată. E adevărat că își poate pierde un pic din aromă, dar tăria rămâne neschimbată.