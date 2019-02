35 de medici oncologi vor oferi consultații în localitățile rurale

35 de medici oncologi vor acorda asistenţă consultativă pacienţilor din majoritatea raioanelor ţării. Medicii au format echipe multidisciplinare în cadrul campaniei „Un doctor pentru tine!”. Acţiunea face parte din campania naţională de informare a populaţiei privind bolile oncologice, combaterea şi tratamentul acestora, dedicată Zilei Mondiale de luptă împotriva cancerului, marcată anual pe 4 februarie, relatează trm.md.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, medicii oncologi: mamologi, pulmonologi, ginecologi, urologi, proctologi, se vor deplasa cu echipa multidisciplinară la Edineţ, Briceni, Donduşeni, Ocniţa, Floreşti, Drochia în perioada 4-8 februarie, la Călăraşi, Nisporeni, Rezina, Teleneşti, Şoldăneşti, Glodeni, Sîngerei, Făleşti, Rîşcani, în intervalul 11-15 februarie, la Cimişlia, Leova, Basarabeasca, Anenii-Noi, Ştefan Vodă, Străşeni, Criuleni, Dubăsari vor fi din data de 18 până pe 22 februarie şi la Cantemir, Vulcăneşti, Taraclia - în perioada 25 februarie-1 martie.

„Cancerul este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă sistemul medical şi întreaga societate. Medici oncologi din diferite domenii vor consulta populaţia din localităţile rurale, unde se înregistrează o pondere mai mare a bolnavilor de cancer, pentru a depista boala în faze incipiente şi educa populaţia privind prevenirea îmbolnăvirii cu cancer”, a declarat secretarul general de stat, Boris Gîlca.

De asemenea, în cadrul campaniei de prevenire a cancerului, desfăşurată pe parcursul lunii februarie, va fi acordată asistenţă metodică medicilor din raioane, se vor desfăşura mese rotunde, discuţii interactive cu cetăţenii şi sesiuni de informare a populaţiei privind riscurile de îmbolnăvire de cancer, prevenirea, diagnosticarea precoce şi tratamentul cancerului.

Iniţiativa are drept scop sporirea gradului de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică şi promovarea celor mai noi şi eficiente metode de a combate această boală. În acest an, întreaga lume desfăşoară activităţi sub genericul „Eu sunt şi eu voi fi”, un îndemn de a lupta împotriva cancerului, cu accent pe prevenţie, depistare precoce a tumorilor maligne şi tratamentul acestora, fie el şi paliativ, în unele cazuri.

„Republica Moldova în comparaţie cu multe ţări are trei categorii de screening, pentru cancerul colului uterin, pentru cancerul colului rectal şi pentru cancerul glandei mamare”, a spus Larisa Catrinici, directoarea Institutului Oncologic, citată de Mesager.

În Republica Moldova, conform datelor Global Cancer Observatory, în anul 2018 au fost înregistrate 254,3 cazuri noi la 100 mii populaţie, la evidenţă fiind total înregistrate 545,5 cazuri la 100 mii populaţie.