Ești fan băuturi sănătoase, din fructe și/sau lapte? Atunci trebuie să înveți câteva reguli de bază. Acestea te vor ajuta să combini corect alimentele pentru a slăbi eficient, rapid și de durată. Azi înveți cum alegi ce smoothie să bei, în funcție de organism.



Cum alegi ce smoothie să bei

Smoothie-ul perfect pentru slăbit trebuie descoperit de fiecare organism în parte. Așa că îți vom spune cum să beneficiezi de efectele anti-slăbire ale fructelor și legumelor.



Asta e formula ideală pentru fiecare om în parte:



Prima regulă - 1-2 fructe

Poate preferi afinele, murele, zmeura sau preferi mai degrabă banana şi ananasul. Este decizia ta, iar în funcţie de preferinţele tale optează pentru cea mai bună variantă!



A doua regulă - lichidul pe care-l vei folosi

Poate să fie lapte de cocos, cafea cu lapte, apă plată, lapte de soia/migdale.



A treia regulă - verdeţuri şi legume

Spanacul, varza kale, menta, pătrunjelul, sfecla roşie, morcovii pot să fie potrivite în diverse combinaţii.



A patra regulă - îndulcitor natural şi zeamă de lămâie

Mierea de albine şi siropul de arţar, adăugate cu măsură pot să facă băutura mai plăcută la gust. Bineînţeles că, poţi să excluzi aceşti îndulcitori dacă ai adăugat banană şi să optezi pentru puţină zeamă de lămâie.



A cincea regulă - foloseşte ingrediente cremoase

Iaurtul grecesc, avocado şi banana sunt cele mai potrivite, astfel că poţi să alegi singură ceea ce-ţi place.



A şasea regulă - aroma

Pentru a conferi o aromă aparte băuturii poţi să alegi între: scorţişoară, ghimbir, cacao sau extract de vanilie.



A şaptea regulă - alege un superaliment

Acestea superalimente au un efect benefic asupra corpului, de aceea este bine să alegi de fiecare dată câte 1-2 variante preferate pe care să le adaugi în smoothie.



Cum faci un smoothie



- pune în blender 1/2 cană de fructe (afine, mere, banane, mango, ananas etc.)

- adaugă o cană cu lichid (apă, lapte, lapte vegetal - cocos, migdale, caju, orez, soia, ovaz, lapte degresat, suc proaspăt de verdețuri/fructe/legume, cafea fără zahăr, ceai verde rece etc.)

- adaugă 1/2 cană cu verdeţuri/legume (sfeclă roşie fiartă, spanac, kale, salată verde)

- adaugă 1/4 cană de iaurt grecesc, felii de banană congelate sau avocado copt (pentru a îl face cremos)

- pune o linguriță de miere sau sirop de arțar dacă vrei o băutură dulce

- pune zeamă de lămâie dacă vrei un smoothie mai acru

- adaugă scorţişoară, ghimbir, cacao sau extract de vanilie -jumătate de linguriţă

- adaugă superalimente: seminţe de in măcinate, seminţe de chia, spirulină, pulbere matcha, pudră din seminţe de cânepă, pudră de acai, nuci crude, fulgi de ovăz.