Federica Mogherini: Acordăm o importanță absolută organizării alegerilor libere și corecte

Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Federica Mogherini, menționează că Uniunea Europeană acordă o importanță deosebită organizării unor alegeri parlamentare corecte, transparente și libere în Republica Moldova. Declarația a fost făcută vineri, 1 februarie, într-o conferință de presă susținută alături de ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, transmite IPN.





„UE și nu doar UE, fie că este vorba de organizațiile partenere, Consiliul Europei sau OSCE, importanța absolută pe care o acordăm organizării de alegeri libere, corecte și transparente. Asta este busola noastră și asta discutăm constant cu partenerii noștri, nu doar din Estul Europei, ci peste tot în lume. (...) Nu intru acum în prea multe detalii despre situația politică din Moldova pentru că regula noastră de aur, mai ales când este vorba de Parteneriatul Estic, este că noi discutăm cu țările, cu populația acestor țări, cu instituțiile acestor state. Nu este rolul Uniunii Europene să aibă un cuvânt de spus în legătura cu situația politică din țară sau cu partidele politice din alte țări”, a declarat Federica Mogherini, citată de Mediafax în pagina electronică.

La rândul său, Teodor Meleșcanu a afirmat că i-a comunicat prim-ministrul Pavel Filip că există o linie roșie care nu poate fi depășită nici de către România, nici de alte state membre ale UE.„Acum două săptămâni, am făcut o vizită, la Chișinău, ocazie cu care, printre multe altele, când am discutat cu domnul prim-ministru, am spus foarte clar că pentru România, dar nu numai pentru România, pentru țările Uniunii Europene, există o linie roșie care nu poate fi depășită și aceasta este legată de organizarea corectă, democratică și eficientă a alegerilor în Republica Moldova. Am spus foarte clar că este un test esențial de care depinde în continuare relația dintre Republica Moldova și UE. Este un mesaj foarte clar pe care l-am dat” a declarat Teodor Meleșcanu, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 24 februarie.

Teodor Meleșcanu a anunțat că, pentru prima dată, a organizat, la ambasada României din Republica Moldova, o întâlnire a tuturor partidelor neparlamentare din Republica Moldova cu înclinații și cu viziune pro-europeană. „ A fost foarte plăcut să vedem că toate structurile care există la nivelul societății sunt active. Și aici ne-am asigurat că dăm un mesaj de respectare a modului în care se vor desfășura alegerile libere și corecte și, în același timp, le-am spus și reversul mesajului pe care i l-am adresat domnului Filip este că nu e bine să spui niciodată în politică. Deci și pentru dânșii le-am dat un semnal că trebuie să aibă în vedere și posibilitatea unor alte acțiuni”, a mai spus Meleșcanu.

Miniștrii de Externe din statele membre UE au participat, joi și vineri, la București, la o reuniune informală, cunoscută și sub numele de Gymnich. Aceștia au discutat despre criza politică din Venezuela, dosarul sirian și relația UE-China. Reuniunea a fost prezidată de către înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini.