Încălzirea globală scoate la iveală un peisaj nevăzut timp de 40.000 de ani

Retragerea gheţarilor din Canada a dezgolit peisajele care au fost acoperite cu gheaţă timp de 40.000 de ani, iar regiunea poate trece prin cel mai călduros secol din ultimele 115 secole, conform unui studiu al cercetătorilor de la University of Colorado Boulder.



Studiul, publicat recent în Nature Communications, foloseşte datarea cu radiocarbon pentru a determina vârsta plantelor colectate de la marginea a 30 de calote glaciare din Insula Baffin, aflată la vest de Groenlanda. Insula a trecut prin mai multe decenii de încălzire pe timp de vară, scrie Phys.



„În prezent, Arctica se încălzeşte de 2-3 ori mai rapid decât restul globului, astfel că, natural, gheţarii şi calotele vor reacţiona mai rapid”, a precizat Simon Pendleton, autorul principal de la INSTAAR (Institute of Arctic and Alpine Research) de la Colorado University.



Baffin este a cincea cea mai mare insulă din lume, dominată de fiorduri adânci separate de podişuri înalte. Gheaţa de pe acestea acţionează ca un fel de depozit natural pentru conservarea îndelungată a lichenilor şi muşchilor în poziţia originală de creştere.



„Am călătorit la marginile în retragere ale gheţii, am luat mostre ale plantelor nou-expuse păstrate în acest mediu străvechi şi le-am datat cu carbon pentru a şti când gheaţa a avansat în această locaţie”, a precizat Pendleton. „Pentru că plantele moarte sunt înlăturate în mod eficient de pe teren, vârsta aflată cu datarea cu radiocarbon a plantelor rădăcinoase defineşte ultima dată când verile au fost atât de calde, în medie, precum cele din ultimul secol”, a adăugat savantul.



În luna august, cercetătorii au colectat 48 de mostre de plante din 30 de calote din Baffin, care cuprind o varietate de altitudini şi niveluri de expunere. De asemenea, au prelevat mostre de cuarţ de la fiecare sit pentru a stabili vârsta şi istoria gheţii din regiune.



Odată ce mostrele au fost analizate în laboratoarele de la INSTAAR şi de la University of California Irvine, cercetătorii au găsit că aceste plante străvechi de la toate cele 30 de calote au fost acoperite fără întrerupere pentru cel puţin 40.000 de ani.



Atunci când temperaturile au fost comparate cu reconstituirile de mediu realizate cu ajutorul datelor de la gheaţa din Baffin şi Groenlanda, s-a descoperit că temperaturile actuale reprezintă cel mai cald secol din zonă din ultimele 115 secole, iar Baffin ar fi lipsită de gheaţă în următoarele secole.