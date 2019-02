De ce este bine să consumi grăsime de porc

Untura este unul din cele mai întâlnite produse din frigiderul românilor, în special în casele acelora care au crescut un porc la curte. Iar cei care o consumă fac foarte bine! Este bogată în vitamina D, previne apariția cancerului și te scapă de problemele cu tiroida.



Deși au fost blamate o lungă perioadă de timp, s-a arătat că grăsimile animale sunt mult mai sănătoase decât cele vegetale.



"Întâmplător, după toate studiile de la ora actuală, untura este mai sănătoasă decât uleiul. Grăsimile animale sunt foarte sănătoase. Bunicii noștri nu foloseau ulei trans sau ulei netrans, foloseau untură de porc", susține Sorin Minea, președintele Romalimenta, în cadrul emisiunii „Imparțial”, de la Digi24.



"Din grăsimi creștem, deci grăsimea e sănătoasă. În anii 70, când a apărut isteria, apropo de cardiologi, haideți să diminuăm consumul de grăsimi că ele fac boli cardiovasculare, ne-au trebuit 50 de ani să ajungem în penibilul punct, noi, ca medici, să spunem: băi, am greșit, nu grăsimea face rău. Și acum ce facem, ne mai trebuie 50 de ani ca oamenii să se întoarcă la slănină? Am falsificat într-un fel, pentru că percepția consumatorului este că dietetic este sănătos și e greșit! Mâncarea sănătoasă e aia bogată în grăsime", a declarat și medicul nutriționist Mihaela Bilic.



Iată câteva motive pentru care e bine să consumi untură:



- După uleiul de măsline, untura ocupă locul al doilea la capitolul grăsmi monosaturate, considerate a fi cele mai sănătoate tipuri de grăsimi saturate



- Principala grăsime din untură, acidul oleic, asigură un nivel scăzut de depresie



- Este bogată în vitamina D



- Reglează producţia de hormoni în organismul nostru şi aduce echilibru la nivel tiroidian



- Grăsimile găsite în untură pot preveni apariţia cancerului, în specil cancerul la sâni



- Mâncarea gătită cu untură are un gust delicios şi te fereşte de problemele cu colesterolul