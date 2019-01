Călin Vieru: Vlad Filat vindea funcţii şi mi-a propus să particip la devalizarea Băncii de Economii

Omul de afaceri Călin Vieru, care candidează în circumscripția 33 din Chișinău, susţine că fostul premier Vlad Filat i-ar fi propus să participle la devalizarea Băncii de Economii, prin perfectarea unor credite neperformante. Potrivit lui Călin Vieru, propunerea lui Filat a venit în anul 2010.



“În acea vreme, cred eu, s-a pus începutul furtului miliardului. La propunerea: „Bă Vieru, hai cu noi să mai gâdilim BEM-ul” le-am spus: „Nu, mersi”. Maurul și-a făcut treaba, maurul poate să plece. Atunci s-a jucat cu mâinile pe sub masa și s-a făcut doar aluzie, că poți să iei un credit în condiții foarte bune”, a declarat Călin Vieru, în cadrul unei conferinţe de presă.



Călin Vierul l-a mai acuzat pe Vlad Filat de instaurarea uui regim autoritar în interiorul Partidului Liberal Democrat din Moldova.



„M-am alăturat PLDM în 2009 pentru a participa la triada anticomunistă. Am luptat scurt, am învins, drumul spre putere a fost deschis. Pentru dl Filat el a fost presurat și cu petale de trandafir. Am drescoperit în 2009 - 2010 că intru într-un regim de supușenie totală. Pentru prim-ministrul de atunci toată lumea era tratată ca supuși. Pentru el toți erau fie executori, fie informatori. Au început să se vândă funcții, să se mai ciordească de colo, colo”, a mai spus Călin Vieru.



Acesta a precizat că a reintrat în politică, pentru a putea promova idea unirii republicii moldova cu România.



"Încerc să revin în politică după ce s-a schimbat sistemul electoral pe care l-am şi susţinut. Singur deocamdată de la început, să lupt pentru o idee înaltă", a precizat Călin Vieru.



Omul de afaceri Călin Vieru candidează independent în circumscripția uninominală 33, care reprezintă locuitorii din suburbiile capitalei Băcioi, Codru, Durlești, Sângera și Trușeni, la alegerile parlamentare din 24 februarie. Călin Vieru va concura cu exponentul Partidului Democrat, Constantin Țuțu, dar și cu candidatul binomului PAS-PPDA, Andrei Năstase.