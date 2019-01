Miniştrii de Externe din toate statele membre UE, reuniune de două zile la Bucureşti

Miniştrii de Externe din statele membre UE vor participa, joi şi vineri, la Bucureşti, la o reuniune informală, cunoscută şi sub numele de Gymnich. Ei vor discuta despre criza politică din Venezuela, dosarul sirian şi relaţia UE-China.



„În perioada 31 ianuarie – 1 februarie 2019, va avea loc la Bucureşti Reuniunea informală a miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, cunoscută şi sub numele de Gymnich. Aceasta este o reuniune tradiţională a miniştrilor afacerilor externe, care se desfăşoară în mandatul fiecărei Preşedinţii semestriale a Consiliului Uniunii Europene, fiind găzduită de ţara care deţine Preşedinţia”, informează reprezentanţii preşedinţiei române la Consiliul UE.



Reuniunea va fi prezidată de către Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Vice-preşedinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini. La reuniune va fi prezent şi comisarul european pentru politica europeană de vecinătate şi negocierile privind extinderea, Johannes Hahn. În mod tradiţional, Preşedintele Comisiei pentru afaceri externe (AFET) a Parlamentului European, David McAllister, a fost invitat să participe la unele sesiuni de lucru ale reuniunii.



„Agenda reuniunii va include un dejun şi patru sesiuni de lucru, în cadrul cărora miniştrii vor aborda, de o manieră informală, subiecte de actualitate de pe agenda internaţională, precum Parteneriatul Estic, Venezuela, Siria şi relaţia UE-China. Reuniunea va debuta cu un dejun de lucru în cadrul căruia miniştrii vor avea un schimb de opinii asupra aniversării a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic (PaE)”, mai informează sursa citată.



Oficialii prezenţi vor discuta despre politica externă a Uniunii Europene.



„În cadrul primei sesiuni de lucru, miniştrii vor discuta despre criza politică din Venezuela. Evoluţiile recente din dosarul sirian vor constitui tema de discuţie a miniştrilor pentru cea de a doua sesiune de lucru. În cadrul celei de a treia sesiuni de lucru, miniştrii vor reflecta asupra stadiului şi perspectivelor relaţiei UE cu China”, potrivit aceleiaşi surse.



Au fost invitaţi să participe la cea de a patra sesiune de lucru a reuniunii Gymnichşi miniştrii afacerilor externe ai statelor candidate la aderarea la UE, ocazie cu care vor aborda relaţiile statelor lor cu China.



La 1 ianuarie 2019, România a preluat, până în iunie, preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, inaugurând un nou Trio de Preşedinţii, alături de Finlanda şi Croaţia.



Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este exercitată pentru o perioadă de 6 luni, prin rotaţie, de fiecare Stat membru. Preşedinţia trebuie să fie neutră şi imparţială pe perioada exercitării mandatului; prin urmare, ea nu poate favoriza propriile opţiuni de politici şi nici pe cele ale unui alt Stat membru. Ea are trei misiuni principale: de planificare şi conducere a reuniunilor din cadrul diferitelor formaţiuni ale Consiliului (cu excepţia Consiliului Afaceri Externe) şi ale grupurilor sale de lucru, reprezentarea Consiliului în relaţiile cu celelalte instituţii ale Uniunii, în special cu Comisia Europeană şi cu Parlamentul European şi asumarea reprezentării Uniunii Europene în dialog cu partenerii externi, prin înlocuirea temporară a Înaltului Reprezentant, în situaţiile în care acesta nu poate participa.