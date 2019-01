Partidul Politic ȘOR îl acuză pe Năstase de organizarea unei acțiuni de discreditare a formațiunii

Copreședintele Blocului Acum ar putea sta în spatele unei acțiuni de discreditare a Partidului Politic ȘOR. Formațiunea nu exclude că anume el ar fi organizat colectarea „semnăturilor” unor persoane decedate în favoarea candidatului Partidului ȘOR în circumscripția nr. 33 Chișinău, unde concurează și Năstase.



Purtătoarea de cuvânt a Partidului ȘOR, Alina Șargu, a menționat într-o conferință de presă că formațiunea are înregistrați 50 de candidați în circumscripțiile uninominale, și doar în cea în care candidează și Năstase au fost descoperite astfel de semnături. În opinia sa, e greu de crezut că ar putea fi vorba de o simplă coincidență și că mai degrabă ar putea fi vorba de un complot pus la cale de concurentul Năstase. „Oare nu vă pare suspicios că acest lucru s-a întâmplat anume acolo unde contracandidat este Andrei Năstase? Noi am inițiat o investigație internă și nu excludem că unii membri ai echipei de colectare a semnăturilor au jucat mână în mână cu Andrei Năstase. Aceste semnături au fost special incluse în lista candidatului nostru”, a spus dânsa.



Partidul Politic ȘOR califică aceste acțiuni drept un „joc politic murdar”. „Catalogăm acest ca un complot, un joc politic murdar, inițiat de Andrei Năstase. Noi vom depista cine din echipa de colectare a înfiltrat aceste semnături ale unor persoane decedate. Noi regretăm acest lucru”, a declarat Alina Șargu.



De asemenea, reprezentanții Partidului ȘOR au declarat că au fost înregistrate cazuri când reprezentanți ai altor partide colectau semnături în favoarea candidaților lor, spunând că sunt de la Partidul ȘOR.



Partidul ȘOR are în prezent peste 60 de mii de membri și 50 de candidați în circumscripțiile uninominale, care au colectat peste 40 de mi ide semnături în favoarea lor.